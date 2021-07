Navojoa: “Me han dado una nueva esperanza, una oportunidad”, doña Elvira

NAVOJOA.- “Me han dado una nueva esperanza, una oportunidad”, expresó Elvira Ochoa, de 67 años de edad y a quien le robaron 4 mil pesos que tenía ahorrados producto de la venta de tamales en siete años, luego de que algunas personas empezaron a ayudarla.

La mujer, que con esfuerzo logró juntar esa cantidad de dinero, salió a pagar la luz en días pasados y cuando regresó a su casa notó que el candado de la entrada estaba roto, y al revisar el dinero, ya no estaba.

Me desesperé, me puse como loca gritando”, mencionó, “me ha hablado gente de Navojoa, Ciudad Obregón y Hermosillo para ayudarme, los del DIF me trajeron una despensa”.