Navojoa: Evaluarán a niños que presuntamente son maltratados y los obligaban a pedir dinero, para ver si sufren maltrato

NAVOJOA.- Personal de Prevención al Delito dio con el paradero del menor que presuntamente sufre de maltrato por parte de sus padres y, junto a otros dos niños, serán evaluados por una sicóloga del DIF, informó Jazmín Hernández.



La coordinadora de Prevención del Delito y Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal indicó que, a primera vista, detectaron que los menores sufren de omisión de cuidados.



Señaló que el miércoles que se hizo el reporte acudieron al domicilio ubicado en el fraccionamiento Real del Álamo, pero la casa estaba vacía y fue ayer que encontraron a los niños y su madre en casa de la abuela.



“Los niños fueron entrevistados y no dicen que son maltratados”, abundó, “tenemos que evaluarlos por parte de DIF, nosotros no encontramos evidencias, no se veían golpeados, pero si encontramos omisión de cuidados por parte de los padres”.



Dijo que fue con la abuela de los pequeños con quien se entrevistó, ya que la mamá de ellos estaba enferma.



“Se atendió por parte de DIF, se les llevó despensas, la mamá tiene tres días enferma con dolor de huesos y calentura”, añadió, “a los niños los está viendo la sicóloga”.



El caso fue canalizado a la Subprocuraduría de Protección a Niños y Adolescentes del sistema DIF, agregó, y en caso de determinarse que la madre no es apta para cuidarlos será algún familiar, en este caso la abuela, quien se encargue de los infantes.