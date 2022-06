Nada está definido para el 2024: Castañeda

Con un Gobierno sin crecimiento económico, sin política exterior y con una estrategia de seguridad fallida, el presidente Andrés Manuel López Obrador deja camino rumbo al 2024 complicado para su sucesor.

El analista y ex canciller, Jorge Castañeda Gutman, considera que el escenario para las próximas elecciones será competido y Morena podría perder si la oposición mantiene la alianza de PRI, PAN Y PRD y une a sus filas a Movimiento Ciudadano.

A más de tres años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo ve la situación actual en México? JCG:

Ya se han ido dos terceras parte del sexenio, ya tenemos una idea más o menos clara de qué pasó, ya no hay muchas imponderables hacia el futuro, sabemos que no habrá habido crecimiento económico en el sexenio, podemos discutir si eso fue por culpa de los errores de López Obrador o de la pandemia o de la contracción económica del 2019 y parte del 2020 o de la guerra de Ucrania, pero es el primer sexenio, prácticamente desde la Madrid en que no hay crecimiento económico.

Ya no es algo que podamos discutir, también sabemos que la pobreza y la desigualdad prácticamente no han cambiado, habrá aumentado la pobreza y la desigualdad durante la pandemia y la contracción económica, tal vez rebote un poco, pero vamos a cerrar el sexenio en términos y desigualdad más o menos como estábamos en el 2018.

La violencia y la inseguridad parece ser que más o menos vamos a cerrar igual, no hubo ningún avance. Podemos discutir, después, a largo plazo, las políticas del presidente López Obrador en materia de seguridad y violencia y crimen organizado si van a prosperar, pero en este sexenio no.

Y por último sabemos también que la deriva autoritaria o tentación autoritaria de López obrador sí ha tenido efectos importantes, no tan graves todavía que pueda preocuparse en exceso, pero la ofensiva contra los entes autónomos, contra la Suprema Corte, las universidades, incluso Banco de México, con el INE, todo eso ya lo vimos. ¿Hasta donde va a llegar?, quizás ahí haya un poco de incertidumbre.

En el tema de seguridad, los homicidios se han incrementado, en una de sus columnas mencionada que también la cifra de desaparecidos incrementaron, ¿qué ha fallado en la estrategia? JCG:

Mi impresión, pero aquí es especulación porque no tenemos datos, es que el presidente López Obrador decidió en efecto dar un paso atrás en la guerra contra el crimen organizado tal y como lo habían llevado Calderón (Felipe) y (Enrique) Peña Nieto, decisión que a mi me parece correcta, estoy de acuerdo.

Prácticamente dejar de hostigarlos, agredirlos, pero en lugar de negociar tácitamente con ellos, que a cambio de eso ellos iban a dedicarse a su negocio, que es el naco e iban a dejar de matarse entre ellos, en lugar de negociar eso lo hizo de manera unilateral.

El crimen organizado, grande, mediano o pequeño, siguió con sus actividades, con la extorsión, derecho de piso, secuestros, asaltos, trata, etcétera, en realidad no sirvió de nada dar el paso atrás, porque no tuvo nada a cambio.

Como ex canciller de México, ¿cómo considera que ha sido la estrategia de política exterior del gobierno actual? JCG:

Para empezar creo que no hay política exterior, no la ha habido en estos cuatro años y dudo que la vaya a haber, hay discursos de vez en cuando y una relación con estados Unidos, todo lo demás es cuento. Lo de Cuba es folclórico, es el jarabe tapatío, no es serio.

Lo que es serio es Estados Unidos, ahí sí ha habido una política, López Obrador sí ha tomado posturas en eso y lo ha hecho de una manera bastante hábil, en el sentido de que a cambio de hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos en materia de migrantes, de perseguir, oprimir, explotar, golpear, discriminar, maltratar, a los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, cubanos, venezolanos, ecuatorianos, etcétera, a cambio de eso, básicamente el presidente Biden lo deja en paz, que haga lo que quiera en materia interna y eso creo que ha sido un acierto de López obrador, un poco cínico si se quiere, pero al final un acierto de que le permite hacer una serie de cosas dentro de México que bajo otras condiciones Estados Unidos quizás hubiera objetado.

Ahora bien, ¿esto es sostenible hasta final de sexenio?, ahí hay dudas, obviamente se está tensando la liga con (Joe) Biden, lo de Cuba para la gente seria es folclórico, pero ha ido muy lejos para una gente en Estado Unidos.

Lo de las inversiones de energía de empresas norteamericanas en México, dentro de ellas en sonora, también son problemáticas, porque esas empresas en Estados Unidos tienen cabilderos, congresistas y senadores y presionan mucho a Biden para que haga algo al respecto, no es simplemente que se dejen, lo mismo con el tema de las drogas, en particular el fentanilo.

Entonces en términos generales, me parece que ya tal vez está llegando a su límite esa postura con Estados Unidos y en ese sentido o va a tener que recular López Obrador o va a haber tensiones ya cada vez mayores.

¿Cómo ve el escenario político rumbo al 2024? JCG:

Será una candidatura única de Morena que seguramente alguno de los perdedores va a separarse, probablemente Monreal (Ricardo), pero es algo que ya sabemos, es bastante evidente siempre ha sido así; de lado de la oposición lo importante es que pueda llegar unida incluyendo Movimiento Ciudadano y para eso tendrán que ponerse de acuerdo los cuatro partidos en cómo repartirse las principales candidaturas, que son Estado de México, primero, Presidencia de la República, líder del Senado, líder de la Cámara. Si la oposición se une y si Morena tiene, aunque sea una pequeña división, creo que va a ser una elección muy competida. Me parece un error muy grande de mucha gente pensar que esto ya se resolvió, que ya ganó Morena y que lo único que está en juego quién va a ser el candidato o candidata de Morena, me parece un error.

¿Qué personajes ve como posibles candidatos a la presidencia? JCG:

Los que ya ha dichoLópez Obrador: Sheinbaum(Claudia), Ebrard (Marcelo) yAugusto López, mi impresiónes que la candidata es claramente Claudia Sheinbaum,pero que en el puesto donde seencuentra se puede caer, porque se puede volver a caer elmetro, haber una inundación,un terremoto, asesinatos, esun puesto muy peligro, incluso por eso tal vez muy prontovaya a sacarla de ahí para yano exponerla, justamente aque se pueda caer.

Dado lo ocurrido con las alianzas en el pasado proceso electoral ¿Considera que pudiera ser Morena el partido que arrase de nuevo en las elecciones el 2023 y 2024? ¿Qué posibilidades tiene la alianza? JCG:

No sólo no va a arrasar,puede perder.

¿Estaría interesado en alguna posición política en 2024? JCG:

No, no me interesa la política electoral ahora, me interesó mucho, pero ya no yla parte legislativa no es algo que a mi me haya nuncaatraído mucho, pero sí trataré de contribuir en todo lo quepueda a que la oposición pueda ganar, sin comprometermecon un candidato o con otro ocon un partido o con otro, pero en términos generales sería muy deseable para el paísque ya Morena se fuera. Ha sido un gobierno muynegativo para el País, va a durar mucho tiempo en construir lo que se ha destruido,pero obviamente si lo podemos empezar a reconstruiren 2025 será mejor que esperar otros seis años.