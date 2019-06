Municipio les descontaba ISR a policías de Guaymas y no lo declaraban ante el SAT

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) que el Municipio les descontaba a los elementos de la Policía Municipal no era declarado ante el Servicio de Administración Tributaria, pero ya se subsanó, aseguró la Secretaria del Ayuntamiento.



Tras ser publicada en redes sociales una carta firmada por los miembros de "Policías Unidos por un Guaymas Mejor", donde revelan la situación carente que enfrentan los agentes en la corporación, la funcionaria municipal admitió que el ISR no era declarado al SAT.



Subrayó que en varias ocasiones se han reunido con los elementos para atender sus inconformidades, y entre las principales era el descuento del ISR porque al acudir a reclamar la devolución de impuestos no podían hacerlo porque no existía dicha declaración.



Lo que ellos mencionaron es que siempre se les ha descontado (ISR) y que cuando ellos iban al SAT no había una declaración por parte del Ayuntamiento ante el SAT del ISR que a ellos les descuentan, eso es algo que ya quedó subsanado, fue un reclamo que ellos hicieron desde años anteriores", puntualizó.



Desde que inicia esta administración, aseveró, han realizado los pagos correspondientes en el SAT, sin embargo los gendarmes tendrán que esperar un año para poder realizar la devolución como cualquier otro empleado.



"Quiero mencionar que hemos estado muy al pendiente de la corporación policiaca, hemos tenido diversas reuniones en el auditorio, donde han estado bastantes policías y han podido expresar su sentir acerca de la administración", destacó.



Nombres y apellidos



Gómez Lizárraga exhortó a los policías a firmar con nombre y apellido la carta donde también denuncian la falta de balas, chalecos antibalas, uniformes, patrullas, gasolina para llevar a cabo rondines en los diferentes sectores, el mal estado de los baños en la comandancia Norte, comisionar a policías como guaruras de civiles, entre otras cosas.



"La carta que circula en redes la desestimo toda vez que no lleva firmas o el nombre de la persona que redacta, y si existiera la pueden hacer llegar a las instancias y con gusto la vemos", recomendó.



En cuanto al Fortaseg, señaló que este año no les darán apoyo económico porque lo que se destinaba a este rubro fue entregado a las viudas de los policías caídos, pero sí comprarán equipos y se les brindará capacitación.



Agregó que las horas extras para todos los empleados sin excepción, se paga en 15 pesos.