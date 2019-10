'Morena no es una prioridad para el Presidente': Politólogo

HERMOSILLO.- Andrés Manuel López Obrador no manda en Morena, al contrario, busca separar al partido del Gobierno, pero no le creen porque hay una larga trayectoria de intromisión en política de partidos por parte de los presidentes, consideró Gibrán Ramírez Reyes.

De visita en Hermosillo para cumplir una agenda de conferencias, el politólogo señaló en entrevista para EL IMPARCIAL que México tiene tantos problemas que Morena no es un asunto urgente para el Presidente.

Ramírez Reyes, es abiertamente simpatizante de la Cuarta Transformación que encabeza el actual Gobierno federal y es reconocido, a sus 30 años de edad, como uno de los analistas políticos más jóvenes del País.

¿Qué análisis haces del partido Morena a casi un año de estar en el poder?

Creo que hay que hacer una distinción ente el bloque social Obradorista y Morena.

Morena es un aparato de partido que sirvió para que el bloque social Obradorista llevara a su candidato a la Presidencia.

El bloque social está sano, vigoroso, entusiasta, creciendo y conquistando más consenso, mientras eso va así, el aparato de partido va muy mal, es un signo muy malo de un futuro no tan promisorio que se basa en que el debate de los candidatos a la dirigencia del partido sea sobre los métodos de elección y no sobre el proyecto.

No hay un diagnóstico de las fallas de los gobiernos para que el partido entre a capacitar a sus propios cuadros, no hay a veces ni siquiera idea de lo que se está haciendo en todos los municipios que se gobiernan.



¿Crees que entre los cuatro aspirantes a dirigir Morena (Yeidckol Polevnsky, Bertha Luján, Mario Delgado y Alejandro Rojas), alguno tiene el perfil para dirigir a Morena?



No, no creo que haya un perfil ideal entre esos. No, por lo menos hasta que no planteen un proyecto real, lo abran a la militancia y dejen de debatir nada más que si hay que escuchar al Presidente y eso.



¿Manda en Morena el Presidente?



El Presidente no se mete, no se ha querido meter ni siquiera a gestionar los conflictos internos del mayor bulto. ¿Te acuerdas de la candidatura en Puebla que fue ‘un show’? Que si Barbosa, que si Armenta... y ahí no hubo una decisión presidencial, un manotazo que hubiera evitado todo el conflicto.

El Presidente quiere separar al partido del Gobierno y no le creen. No le creen porque llevamos desde el siglo 20 con presidentes que se meten en la política de partidos; yo creo que es muy evidente que no se está metiendo y más aún, que hay tantas urgencias en el País que Morena no es una prioridad para el presidente López Obrador.

El Poder Ejecutivo se deposita en una persona, y se delega en algunos secretarios. Yo creo que escucha a sus secretarios, casi no me queda duda; hay decisiones que han cambiado. Por ejemplo, la estrategia para universalizar la atención a la salud iba a ser originalmente a través del IMSS, con el programa IMSS Bienestar.

Y después de escuchar a los sectores de la Secretaría de Salud, a los especialistas y ellos, hubo un cambio sustancial para crear un Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, articulado desde la Secretaría.

¿Has visto un cambio en la relación del Presidente con el sector empresarial?



Sí ha habido un cambio desde 2006 hasta nuestros días. En 2006 el Consejo Coordinador Empresarial pagaba para atacar al presidente López Obrador con spots donde se caía una bicicleta, se bajaba las cortinas de los negocios, y bueno, ahora uno de los principales apoyos desde el empresariado ha sido el presidente del Consejo Coordinador, Carlos Salazar.

¿Hace cuánto todos los empresarios más relevantes de Sonora no se sentaban juntos a la mesa con el Presidente de la República para revisar proyectos?

No sé, yo creo que ya tenían rato.

Hay también una apertura a escuchar que el empresariado es mucho más allá que la oligarquía.



Respecto a las cámaras de Diputados y Senadores, ¿qué expectativa ves hacia la elección del año 2021? ¿conservará Morena su liderazgo?



Sin duda va a ser el partido mayoritario, no sé si crecerán o disminuirán en número de diputados, y eso depende también de qué día va el Presidente a la boleta, si va antes, como quieren algunos o si va el día de la elección.

La cosa de ¿de dónde vas a sacar tantos diputados? Supongo que tendrá que reformarse el estatuto para que se permita la reelección, no puedes tirar a la basura estos años de formación de los legisladores locales y federales (...) es un dilema porque está en los estatutos del partido la no reelección.



¿Cuál consideras que es el “talón de Aquiles” del Gobierno federal?



Es la seguridad, porque no hay diagnósticos regionalizados de la inseguridad. Hay un diagnóstico nacional que es bueno, que tiene sentido. Tiene sentido pensar que porque no se atendió a los jóvenes se tuvieron que ir a economías ilegales, eso tiene mucho sentido.

Tiene sentido pensar que la falta de capacidad estatal, de fuerza armada estatal, hizo que no se contuviera a las fuerzas armadas ilegales, eso tiene sentido. Si hay que escoger un ‘talón de Aquiles’, yo diría ese: Faltan los proyectos regionales después de tener un diagnóstico nacional.