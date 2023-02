Miguel Vega apunta a los Juegos Olímpicos de París 2024

Siguiendo los pasos del también sonorense Óscar Valdez, la siguiente meta que Miguel Vega tiene en mente es asistir a unos Juegos Olímpicos, y esto podría concretarse en París 2024 si el oriundo La Vasconia, Etchojoa, mantiene el arrollador paso que ha tenido hasta el momento en el boxeo amateur.

Después de ganar la medalla de bronce en el Mundial Elite de 2021 en Serbia, el pugilista volvió a representar a México en 2022 durante el Campeonato Intercontinental de Ecuador y en el torneo Golden Belt Series, siendo este último donde logró coronarse en la división de 57 kilogramos.

“Si es un poco difícil al principio adaptarse a los horarios, porque en Serbia sí son bastantes horas (de diferencia). Hay veces que en las noches no podíamos dormir, queríamos dormir en el día los primeros días, y sí afecta un poco, pero te tienes que acostumbrar o si no pierdes todo.

“También te encuentras con estilos diferentes que nunca habías mirado en México. Es muy diferente a lo que uno está acostumbrado”, recordó.

En la final que disputó en Guadalajara, el sonorense logró alzarse con su primer título internacional dentro de la categoría Elite (18 años y mayores), lo cual lo colocó automáticamente como un serio aspirante para integrar la delegación mexicana que participará en los juegos olímpicos del próximo año.

“Sólo hice una pelea, porque en mi categoría no hubo tantos que se inscribieron. Iban como diez países nomás, y me tocó pelear una vez, porque me tocó pasar bye y llegué a la final.

“No se me complicó tanto. El muchacho iba más a la fuerza, al choque, y por mi estilo se me hizo un poco más fácil boxearlo o moverlo un poco, pero yo me acuerdo que sí me conectó algún golpe y sí era fuerte el muchacho de Argelia”, expresó.

Miguel Vega y su familia después de coronarse en el Nacional Elite 2023.

En este 2023 las cosas no pudieron iniciar mejor para Vega, ya que apenas en enero logró un título más en el Nacional Elite de Ciudad de México, a donde deberá regresar el 28 de este mes para iniciar su preparación para los Juegos Centroamericanos y su posible presencia en el Mundial de este año.

“Me pone muy contento y me motiva a echarle más ganas, ver que el esfuerzo da resultado y que la gente me conozca más, me llena de motivación y alegría saber eso; me hace enfocarme más y entrenar más duro”, dijo acerca de su nominación como Deportista del Año en el Premio al Mérito Deportivo de EL IMPARCIAL 2022.

ÉL ES…

Miguel Fernando Vega Barreras

Edad: 23 años

Deporte: Boxeo

División: 57 kilogramos

Perfil: Zurdo

De: La Vasconia, Etchojoa