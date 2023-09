Médicos de Sonora buscan ley para frenar malas prácticas estéticas

CIUDAD OBREGÓN, SONORA.Las malas praxis estéticas se siguen presentando en Sonora y al momento existen al menos 80 denuncias por este problema en la Comisión de Arbitraje Médico y la Barra Sonorense de Abogados, entre estos, tres casos donde los pacientes perdieron completamente la vista, por lo que es de suma importancia regular esta actividad mediante normas y leyes, informó Carlos López Carrillo.

El presidente del Colegio de Médicos Estéticos de Sonora dijo que en el caso de las tres personas más afectadas, todas son residentes de Hermosillo y se sometieron a un relleno del surco del entrecejo supuestamente con ácido hialurónico, lo que les taponeó las arterias oftálmicas causando ceguera irreversible.

“Sí se tiene identificada a la persona que hizo estos casos. Es una persona que estaba haciendo tratamientos en su casa, es responsable de los tres casos, ya está identificada y se está llevando el caso por los abogados para que deje de laborar definitivamente, que no ponga en riesgo a ninguna otra persona”, señaló.

Del año pasado a la fecha, subrayó, comenzaron a recibir alrededor de 180 reportes por semana de pacientes con complicaciones por haber sido víctimas de procedimientos mal hechos en clínicas clandestinas.

Por lo anterior, de la mano de un grupo de abogados, elaboraron una iniciativa de ley para combatir este problema, la primera de este tipo en el País, resaltó, la cual ya fue presentada y aceptada por el Congreso del Estado, y actualmente está en un proceso de socialización.

Los pacientes quedan indefensos, señaló, pues existe un vacío legal muy grande y no existe como perseguir este delito si no se trata de un médico la persona señalada.

La mayoría de los casos que se les presentan en un 80% son mujeres de 35 a 65 años de edad, dijo, los casos se concentran un 60% en Hermosillo, 30% en Cajeme y el resto en los demás municipios, resaltó, los procedimientos que más se realizan son relleno de arrugas, labios o perfilado de la nariz.

México es el cuarto país del mundo donde se llevan a cabo más procedimientos estéticos.

Fuente: Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps, por sus siglas en inglés).

GUADALAJARA, Jalisco.- Cada vez más personas llegan a la Zona Metropolitana de Guadalajara para realizarse una cirugía plástica. Es el caso de Jessica, quien vino el año pasado desde Fontana, California, Estados Unidos, para hacerse un aumento mamario.

Hace mucho que quería hacerme la cirugía, pero esperé a tener a mis hijas. Fui a Guadalajara porque me recomendaron un cirujano que ya había operado a mi tía. Además, me salió un poco más barato que en Tijuana y hasta aproveché porque en Guadalajara tenía familia y me ahorré también el hospedaje”, compartió.