Masacre de Bavispe, a dos años se mantiene “empantanada”

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos años de la masacre de tres mujeres y seis niños de las familias LeBarón, Langford y Miller en La Mora, Bavispe, hay 25 detenidos y ningún sentenciado, mientras que la familia sigue esperando justicia.

De acuerdo con Kenneth Miller, suegro de Rhonita Miller LeBarón, cuñado de Dawna Ray, primo de Christina, tío y abuelo de los niños víctimas de la masacre, tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como el FBI ( Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés) coinciden en que resolver el caso llevará al menos 10 años.

Lo que yo tengo entendido, porque siempre estoy contacto con los investigadores, los fiscales; ellos piensan que realmente esa investigación puede durar 10 años, también estuve en contacto con el FBI, ellos piensan lo mismo”, dijo en entrevista con EL IMPARCIAL.

La razón que le dan, explicó, es porque es un caso en donde está involucrado el crimen organizado y “hay mucha corrupción por todos lados”.

“En los gobiernos y ellos (los criminales) manejan muchísimo dinero, ¿qué puedes comprar con tanto dinero?, pero ahí va la investigación, yo digo no hay ninguna sentencia, pero yo creo que sí va haber y ahí va”, indicó.

Para Kenneth Miller el caso de la masacre de Bavispe está más avanzado que “todos los casos en México”.

“Me gustaría que hubiera más justicia para la gente que no tiene voz, para las víctimas pobres que nunca salen en la prensa…tenemos que hacer todo lo posible de buscar justicia, pero a veces no llega la justicia, es más en estas situaciones la mayoría no llega justicia; tenemos que tener fe en Dios para si no llega la justicia en la vida, todos vamos a llegar a la justicia de Dios y ahí se arregla todo”, dijo.

EL CASO QUE CIMBRÓ A MÉXICO Y A EU

El 4 de noviembre de 2019 tres mujeres salieron de la comunidad de La Mora en tres camionetas con 14 niños; una de ella se dirigía a Arizona y el resto a Galeana, Chihuahua, cuando fueron emboscadas y masacradas junto a seis de los menores.

El camino de terracería era conocido y transitado con frecuencia por las víctimas. De acuerdo con un informe que rindió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) una de las camionetas fue emboscada a las 9:40 horas.

Era la camioneta de Rhonita con sus cuatro niños, dos de ellos unos gemelos de meses de nacidos, la cual se incendió cuando las balas impactaron el tanque de gasolina y la familia se calcinó hasta las cenizas.

Kenneth Miller, el abuelo de cuatro de los niños, estaba en su casa cuando vio a lo lejos el humo de la camioneta incendiada y jamás imaginó que se trataba de un crimen que cimbró a toda su familia y a la comunidad.

A las 11:00 horas fueron emboscadas dos camionetas suburban en donde viajaban dos mujeres y 10 niños. Las dos madres fueron asesinadas y dos menores más; el resto de los niños huyó hacia los arbustos para sobrevivir, algunos de ellos heridos de bala en distintas partes de sus cuerpos.

La hipótesis principal del Gobierno federal que fue presentada públicamente es que un grupo criminal, un cártel de la droga, confundió a las mujeres y a los niños con una agrupación contraria.

Pero esa hipótesis no convenció a los familiares y a la comunidad de La Mora, quienes continúan exigiendo justicia.

EL CASO “ESTÁ ATORADO”: ADRIÁN LEBARÓN

Adrián LeBarón, padre de Rhonita Miller LeBarón y abuelo de cuatro de los niños asesinados, dijo en entrevista que el caso “va avanzando”, pues hay 25 detenidos y las autoridades han hecho “más o menos un buen trabajo”.

Hay 25 detenidos y tengo que agradecer eso, pero sigo muy inconforme, porque no han podido, nomás están imputados y vinculados a procesos, 20 por delincuencia organizada y cinco por homicidio y ahí está atorado el caso, se están acabando los tiempos y no logran sentenciar a nadie”, precisó.

El padre de Rhonita se quejó que no puede coadyuvar con la FGR, aunque tenga acceso al expediente.

“Yo espero un día poder participar o quisiera ver más participación ciudadana, coadyuvando con la Fiscalía para ver si así podemos poner presión la sociedad en apoyar a la Fiscalía y un día judicializar o sentenciar a los criminales, o para soltar a la gente inocente. Yo sí quisiera ver que haya cambios fuertes”, indicó.

