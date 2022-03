Mantienen en playas sonorenses protocolos antiCovid

HERMOSILLO, Sonora.- Con el descenso de contagios de Covid y la “luz verde” para todo el País en el semáforo epidemiológico, los destinos turísticos “reviven” a tiempo para las vacaciones de Semana Santa; sin embargo, en Sonora las medidas continuarán tal cual se establecieron desde el inicio de la pandemia, empezando este fin de semana de “puente”.

En hoteles y desarrollos de condominios de Puerto Peñasco, por ejemplo, los protocolos sanitarios son los mismos que se establecieron desde el 2020, aseguró el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de ese municipio, Héctor Vásquez del Mercado.

No nos han cambiado las reglas, seguimos conservando los mismos protocolos de la pandemia en cuanto a uso de cubrebocas, sana distancia… los aforos ya están bien, estamos en verde. No hay ninguna restricción en cuanto a aforos, pero no hemos bajado la guardia”, indicó.