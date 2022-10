Mantenerme positiva me ayudó a superar el cáncer: Rosa Delia

Hace 10 años Rosa Delia Minjarez Amador se detectó varias bolitas en uno de sus senos mientras se autoexploraba, y sin dudarlo, acudió al doctor para que le hicieran una mastografía, en donde le detectaron anormalidades en los tejidos, lo que la llevó a realizarse una biopsia.

“Después de eso ya salió que tenía cáncer de mama. En la familia no hay antecedentes de la enfermedad y como no asimilé la noticia lo tomé muy tranquila, pero no dejé de buscar ayuda médica“, puntualizó.

En junio de 2012 se hizo la mastografía y el 29 de octubre le practicaron la cuadrentectomia en su seno, y en enero de 2013 empezó el tratamiento de seis quimioterapias cada 21 días, y un mes después, le dieron 24 radiaciones.

El mantenerme positiva, el apoyo de mi familia y siempre apegada a Dios hizo que pudiera hacerle frente a esta enfermedad, nunca me sentí mal, traté de estar fuerte para lo que viniera y 10 años después aquí estoy sana, vivo una vida normal”, puntualizó.

El cáncer nunca le truncó sus sueños, por lo que siguió adelante y una vez terminado su tratamiento, al ver que su cabello volvió a crecer, sintió una fortaleza que le ayudó a seguir adelante.

En la actualidad por recomendación médica procura llevar la dieta que le dieron, agregó, sin lácteos, comida procesada, azúcares y constantemente se autoexplora y se hace estudios para detectar cualquier anormalidad en su cuerpo.