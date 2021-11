Maltrato animal en Sonora: Fue detenido hombre que agredió a perro en Álamos

ÁLAMOS, Sonora.- Por amarrar a un perro a un costal de box, una persona del sexo masculino fue detenida en el municipio de Álamos, de acuerdo a un reporte policiaco.

Según el informe, la persona detenida es Gerardo “N.”, apodado “El Gera”, de 40 años de edad, residente de la colonia Guayparines.

El sujeto, quien padece de sus facultades mentales, amarró al perro a un costal de box, lo que causó la indignación entre la población y fue gracias a una denuncia ciudadana que integrantes de la Asociación Álamos Dog se percataron del caso.

Silvia Judith Zavala Acuña, integrante de la agrupación, indicó que no encontraron al perro y se desconoce si sigue con vida, pues sólo encontraron manchas de sangre debajo del costal donde estaba amarrado.

Exhortó a la población para que denuncien los casos de maltrato animal y para combatir este problema que se presenta de manera frecuente.

Y hay más casos de los que no sabemos porque no avisan o no nos damos cuenta”, puntualizó.