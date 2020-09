Maestra recorre zona rural para apoyar a sus alumnos

NAVOJOA.- “Era inhumano dejar desamparados también en lo educativo a niños en pobreza extrema”, manifestó Gisela Mendívil Díaz, una maestra de educación especial en el municipio de Álamos, quien de manera gratuita lleva cuadernos de tareas a alumnos de comunidades rurales.



La docente de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular número 5206 en el municipio de Álamos manifestó que la nueva modalidad presencial de clases es difícil y más para niños y familias con pobreza extrema, quienes por falta de recursos podrían dejar sus estudios.



“Hemos entregado cuadernillos a niños de Masiaca (40 kilómetros) y otras comunidades porque vimos que algunos tenían que hacer un esfuerzo extraordinario y otros que de plano ni siquiera tienen un techo”, abundó.



A los estudiantes los visitará cada quince días, dijo, para revisar las actividades que realizaron los niños en los cuadernos, los cuales cambiará según las necesidades.



Hemos visto que los padres de familia del área rural están estresados por no saber qué hacer”, lamentó, “ellos no tienen Internet, se manejan con recargas de 20 pesos, pero que no les alcanza para ver videos ni hacer actividades virtuales”.