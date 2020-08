Lourdes, mujer invidente, pide apoyo ante falta de atención

HERMOSILLO, Sonora.- A pesar que la han dicho que la van atender en el Seguro Social, no ha sido así, porque cuando no es por la pandemia es porque se descompuso algún aparato, asegura Lourdes Encinas, derechohabientes de este instituto.

Lourdes es una mujer invidente que pide apoyo en el Centro de Hermosillo y así ha vivido en los últimos años, sin embargo también es derechohabiente del IMSS y desde hace unos meses su salud se ha complicado.

“El 5 de agosto que fui al Seguro, ni siquiera me atendió el director, me mandaron a hacer un ultrasonido nomás que la asistente me recogió la hoja y ya no me llamó, ni me consiguió la cita ni nada”, expresó.

Es en la clínica 63 del Seguro Social ubicada en Mariano Escobedo y Ley Federal del Trabajo donde Lourdes está realizando un trámite para que le hagan una endoscopia en el colón, un electro y un ultrasonido.

“Me iban a hacer el ultrasonido pero que por la lluvia se descompuso el aparato, luego que me iban a conseguir para el ultrasonido, pero hasta la fecha no me hablan”, señaló.

Su aparato digestivo está deteriorado y cada vez más difícil para ella realizar las necesidades normales del cuerpo. Desde el pasado 6 de abril le han estado posponiendo estos análisis.

La mujer invidente pide auxilio a las autoridades para poder recibir atención médica. Cualquier apoyo que usted desee dar puede llamar al 6622216367. También ocupa el medicamento Ergotamina con Cafeína.