Los ciberdelitos como fraude, acoso sexual y extorsiones siguen al alza en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Los ciberdelitos como fraude, acoso sexual y extorsiones siguen al alza, además pocos están realmente tipificados como crímenes y los que están no son denunciados porque no hay confianza en las autoridades, informó José Manuel Acosta, jefe de informática del Politécnico Nacional, delegación Sonora.

El también fundador de la iniciativa Sonora Cibersegura destacó que los ciberacosos y los sextorsión, tipificados como delitos en la Ley Olimpia, continúan sin una disminución significativa.

Según datos de esta organización estos reportes han aumentado desde el año 2020 cuando el organismo civil tuvo 80 denuncias; en el 2021 atendieron 92 casos; y en el 2022 fueron 104. Aseguró que el 90% de estos informes no llegan a una denuncia formal.

“Lo que castiga la Ley Olimpia es cuando el agresor comparte o publica de manera no autorizada los contenidos íntimos sexuales, pero si alguien te está haciendo propuestas sexuales o enviándote contenido íntimo sexual de un hombre o mujer, que no sea de quien la recibe, todavía no está tipificado como un delito”, precisó.

Las autoridades no tienen efectividad para emitir una sentencia para las personas acusadas de transgredir la Ley Olimpia, aseguró, porque es un proceso tedioso para las víctimas. En este año 2023, la Fiscalía de Sonora logró una sentencia de siete años para un hombre por infringir la Ley Olimpia.

Otro delito que se incrementó es el de “montadeudas” (extorsión, fraude y robo a través aplicaciones digitales o móviles); fueron 22 casos en 2021 y 150 el año pasado, de acuerdo con la información de Sonora Cibersegura.