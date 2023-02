El 53% de sonorenses víctimas de ciberacoso son mujeres

El 53% de los sonorenses que son víctimas de algún delito cibernético son mujeres y entre los delitos que más sufren son los que tienen que ver con la intimidad sexual, reveló el titular de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora.

Jesús Mario Gastélum Rochín explicó que en el caso de Sonora, son más mujeres que hombres las que son víctimas de algún delito cibernético y las situaciones más comunes por las que tienen que pasar son el acoso cibernético, el sexting y compartir fotos sin consentimiento de las personas.

Estos es hablando en general de que son más los delitos de las mujeres que los hombres. Estamos hablando de que un 53% de los reportes que caen aquí, en la Unidad, son de mujeres contra un 47% de los reportes de hombres”, dijo.

En cuanto a las edades, el especialista destacó que no hay un rango de edad en específico, pues cualquier persona que tenga acceso a Internet puede ser víctima de un ciberdelito.

Gastélum Rochín aclaró que de los reportes que más se reciben en la Unidad Cibernética, en términos generales y sin alguna tipificación son: El robo de redes sociales, la extorsión cibernética y los fraudes por compra/venta en línea.

Detalló que las redes sociales que más se roban son el WhatsApp y Facebook; mientras que la extorsión cibernética se genera a través de las aplicaciones financieras que ofrecen supuestos préstamos o créditos.

El tercer delito tiene que ver con los fraudes al momento de que el usuario realiza la compra de un producto o lo vende y la transacción no es la que esperaba.

¿CÓMO EVITAR SER VÍCTIMA DE DELITOS CIBERNÉTICOS?

Lo que ayuda a evitar ser víctimas de los ciberdelitos es utilizar contraseñas seguras en todas nuestras redes sociales, destacó Jesús Mario Gastélum Rochín, de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Enfatizó que para crear una contraseña segura se deben añadir mayúsculas, minúsculas, puntos, caracteres especiales y no contraseñas demasiado básicas, como numeración consecutiva, nombres, apellidos, entre otros. Activar la verificación de dos pasos en todas las redes sociales, como en WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, es otra de las recomendaciones, ya que todas las redes sociales ofrecen la opción de “Autentificación de dos pasos” y sirve funciona como candado adicional las redes sociales. También recomendó tener nuestros dispositivos actualizados, ya que sirve como parche de seguridad para evitar que los dispositivos sean vulnerados. Entre otras de las recomendaciones está el no compartir información personal, hacer uso de antivirus, evitar utilizar redes de WiFi públicas y no abrir enlaces de destinos desconocidos. Cuando eres víctima de cualquier tipo de ciberdelito, puedes reportar a la Unidad Cibernética de la SSP, donde se analizará el tipo de delito, te brindarán asesoría y ayuda gratuita, y en caso de requerirse de una denuncia, te canalizarán a la Fiscalía General de Justicia del Estado para iniciar un proceso de investigación más a fondo.