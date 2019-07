Los Mineros se coronan

HERMOSILLO,Sonora.- La sequía de 46 años sin ser campeones de la Liga de Beisbol del Río Sonora terminó para Mineros de Huépac que doblegó 5-2 a Cachorros de Aconchi en el sexto juego de la serie final.



La batuta de la victoria la llevó el jugador más valioso no solo de este cotejo, sino de toda la serie, Daniel Juzaino, quien se apuntó al victoria al trabajar toda la ruta en la que sólo le pegaron tres imparables, recetando ocho ponches.



La derrota fue para José Miguel Suchilt, quien trabajó cuatro rollos y dos tercios, suficientes para que le pegaran ocho hits y le timbraran en tres ocasiones.



En la caja de bateo tanto Carlos Montaño como Alejandro Padilla destacaron con un palo de vuelta entera cada uno, mientras que Judas Contreras los apoyó con tres hits en cinco turnos.



Por los derrotados el que más intentó mandar las cosas al séptimo y definitivo fue Pedro Degollado, quien conectó un estacazo, pero no fue suficiente pues el resto de sus compañeros no estuvo en un buen día.



Tras llegar a la jornada en las cuerdas y sin margen de error, Cachorros de Aconchi pegó en el quinto al son de 5-2 con gran labor de Josué Selenis en la lomita, quien le ganó el duelo de lanzadores a Javier García. En el bateo César Lugo conectó



cuadrangular.