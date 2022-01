Llaman a reforzar medidas por cepa de coronavirus

HERMOSILLO, Sonora.- No es momento de confiarse, por el contrario, es necesario reforzar medidas ante la llegada de la nueva cepa de Covid-19, Ómicron, predominante en Estados Unidos y Europa, resaltó el infectólogo Alán Humberto Soto Gaxiola.

En espacios abiertos es probable que sí pueda estar la gente sin cubrebocas, siempre y cuando estén vacunados y no sean población de riesgo”, agregó, “porque la pandemia no ha terminado, y se espera que este primer mes del año haya un aumento significativo de casos debido a la llegada de Ómicron”.

Recordó que aunque esta nueva variante no es tan agresiva como las anteriores, sí es más contagiosa, por lo tanto podría influir en una nueva saturación hospitalaria en el Estado, si no se toman las medidas pertinentes.

Te puede interesar: Hermosillo, una semana más en amarillo en el semáforo Covid.

Por eso, él, como otros especialistas, hicieron hincapié en que se requiere de mucha conciencia por parte de la ciudadanía, para que Ómicron no afecte a Sonora, como lo ha hecho en otras partes del mundo.

Alberto Monteverde, médico inmunólogo, fue claro que a pesar de que ha habido un avance importante en el número de vacunados, a comparación del inicio del año pasado, aún es muy pronto para determinar que la pandemia va a llegar a su fin y podrán dejarse las medidas de prevención.

La pandemia si va a cambiar, porque hay un número mayor de personas vacunadas, pero eso no significa que el virus no vaya a existir y por eso no podemos dejar las medidas sanitrias que se han probado son eficientes para prevenirlo", Michell Martínez, neumóloga pediatra.