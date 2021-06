Llama Salud Sonora a cuidarse ante el Covid-19 aun cuando se haya recibido la vacuna

SONORA.- Son 191 personas con esquema completo de vacunación las que se han contagiado de Covid en Sonora, de un total de 385 mil vacunadas, reveló Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud.

“Esto ha pasado no sólo en el Estado de Sonora sino en el mundo entero, es decir, por conclusión”, dijo, “la vacuna reduce la mortalidad, pero existe la posibilidad que te contagien y no te vaya bien”.

Fue claro en señalar que es decisión de cada persona cómo va a cuidarse, pero a pesar de la vacuna, es vital continuar contra las medidas de protección contra el virus.

Sobre las cifras diarias, detalló que ayer no se presentó ningún fallecimiento por la enfermedad, pero fueron registrados 71 nuevos casos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal en Sonora se han aplicado más de 927 mil vacunas de diferentes tipos.

Fuentes: Secretarías de Salud federal y de Sonora.

CIUDAD DE MÉXICO GH.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Secretaría de Salud (SSA) no le ha informado sobre muertes por Covid-19 de personas ya vacunadas con esquemas completos ni en Sonora ni en ninguna otra parte del País.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre la información revelada por la Secretaría de Salud de Sonora de que en la entidad habían fallecido seis personas por la enfermedad ya vacunadas con el esquema completo y 24 con una dosis y le solicitó los datos a nivel nacional.

Hoy mismo (ayer) la Secretaría de Salud va a informar”, aclaró, “pero no es un asunto grave, no me lo habían informado y todos los días tenemos reunión sobre la pandemia”.