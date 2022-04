Lidera Sonora llamadas de emergencia por abuso sexual

En tercer lugar nacional se encuentra Sonora en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual entre enero y febrero de este año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Son 77 llamadas en los dos primeros meses de 2022, superado por Ciudad de México que tiene 107 y Chihuahua con 81; son 784 a nivel nacional en el mismo periodo y las entidades con menos llamados son Zacatecas, Aguascalientes y Tlaxcala.

El panorama cambia cuando la dependencia expone los datos por cada 100 mil habitantes: Sonora en el primer sitio con 2.45 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual.

Le siguen Chihuahua, Quintana Roo y Baja California, con 2.09, 1.67 y 1.44 llamadas de emergencia por cada 100 mil habitantes, respectivamente, entre enero y febrero de este año.

¿POR QUÉ NO DENUNCIAN?

“Los factores por el que las mujeres no interponen una denuncia (por violencia) son variados, para empezar no tienen acceso al Centro Integral de Justicia (en Hermosillo) porque pasan muy pocos camiones, y en ocasiones tienen que venir hasta de otros municipios porque en sus zonas de residencia no hay”, destacó Gabriela Herrera, directora de la asociación civil, Jurídicas Feministas.

Para poner una denuncia tardan de cuatro a seis horas, para eso necesitas pedir permiso en el trabajo, el cual en la mayoría de las ocasiones no se les otorga, porque la Ley Federal de Trabajo no dice que deban justificar a las mujeres por ese tipo de razones”, expuso.

Aunado a eso, las instituciones de seguridad están colapsadas, resaltó, lo que impide a los servidores públicos realizar su trabajo de la manera adecuada.

Se suma a que el Gobierno estatal actual no desea invertir en el combate a la violencia contra las mujeres, declaró.