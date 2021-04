Ley Churrumais Sonora: Sin acuerdo sobre Ley entre empresarios y diputados

Para discutir la “Ley Churrumais 2”, los diputados Mirsolava Luján López y Filemón Ortega Quintos se reunieron con los organismos empresariales de Sonora sin llegar a ningún acuerdo.

Debemos tener una última reunión con padres de familia para socializar esta iniciativa y aclararles la confusión de que esto va a afectar al comercio, ya está afectado, pero haya que considerar que no podemos ser omisos en cuidar el tema de la salud”, comentó la diputada Miroslava Luján López.

El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera, aseguró que los líderes empresariales no fueron tomados en cuenta en el encuentro que sostuvieron en la Canacintra con los legisladores de Morena y PT.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Aseguró que aunque la diputada que creó la iniciativa con la que pretenden prohibir la compra de alimentos chatarra y calóricos a menos de edad, abrió el diálogo con los empresarios, no tuvieron resultados favorables, pues su intención es presentarla en la Comisión de Salud para que sea aprobada en el Pleno.

“La diputada está montada en su ‘macho’, no mostró disposición, no tomó en cuenta nada, no validó nada, en su actitud gesticular, emocional y verbal, no hubo una variación de posición, sigue en la misma postura”, puntualizó.

La única propuesta que les hizo a los representantes de Canacintra, Canaco, Concanaco, Coparmex y Anpec, dijo, fue cambiar la palabra prohibir por un sinónimo, pero se mantendrá la misma semántica en el decreto de ley.

“Esto va a afectar a la microeconomía, al consumo local de Sonora. Estamos en un momento donde la reactivación está tratando de empujar con mucho temor. El país entero está con zozobra y la diputada insiste sin mediar nada en su conciencia, no oye razones, no muestra flexibilidad”, subrayó.

A nivel nacional, dijo, se encontró un equilibrio y se votó a favor de una ley que prohibirá la venta de estos productos en los centros escolares, pero en Sonora se pretende aplicar en todos los establecimientos comerciales. “La señora (Miroslava Luján López) no entiende la crisis federal, a donde va el País, la crisis, no entiende la recesión económica que está atravesando México. No entiende la preocupación y zozobra que tenemos por la pandemia”, comentó.

ASÍ OPINAN EMPRESARIOS:

“En esta época lo que necesitamos de quienes nos legislan y gobiernan, es recuperar los empleos perdidos, recuperar las empresas que cerraron, y no sólo hablo de las autoridades también de la sociedad y de nosotros como gremio empresarial”, comentó Ario Bojórquez Egurrola, Presidente de la Canaco Hermosillo.

“La diputada está montada en su ‘macho’, no mostró disposición, no tomó en cuenta nada, no validó nada, en su actitud gesticular, emocional y verbal, no hubo una variación de posición, sigue en la misma postura”, indicó Cuauhtémoc Rivera, Presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.

“Como organismo nos preocupa que desde la actual legislatura local se tomen decisiones de impacto directo a distintos sectores económicos, lo que podría derivar en pérdida de empleos de los cuales dependen familias enteras” opinó Kurt Gerhard López Portillo, Presidente de la Coparmex Sonora Norte.