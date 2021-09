Les niegan servicio de hemodiálisis por no traer un filtro, denuncian pacientes del Hospital General del Estado

HERMOSILLO, Sonora.- Cerca de 15 usuarios de hemodiálisis del Hospital General del Estado se manifestaron pacíficamente por fuera de Palacio de Gobierno para exigir que se brinde un mejor trato y servicio.

Viviana Rocha, esposa de uno de los afectados, contó que al acudir hoy al Hospital, se les informó que no se les podría brindar el servicio si no traen consigo un filtro para hemodiálisis, que tiene un costo de 500 pesos.

"Hay mucha gente que viene de Caborca, Puerto Peñasco o de algún otro lado. No se nos avisó que no nos darían el servicio, no fueron para avisarnos, para ellos esa atención es vida", comentó.