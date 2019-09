Les ha llovido muy poco

Guaymas, Sonora.- La falta de lluvias en el valle de Guaymas y Empalme afectará a los ganaderos y a los pequeños agricultores que se mantienen con siembras de temporal, declaró el jefe del Distrito de Desarrollo Rural, Fernando Benjamín Laurencio Silva.



El funcionario federal expuso que debido a que las lluvias no han sido "parejas" en el área rural, hay ejidos donde no presentan crecimiento de pastizales, lo que dificultará el sostenimiento del ganado en los siguientes meses.



Aseveró que actualmente no se han reportado casos de mortandad en el ganado bovino y caprino en ambos municipios, sin embargo de no registrarse precipitaciones pluviales en lo que resta del mes de septiembre y durante octubre, van a presentar problemas.



"Los ganaderos van a ser los más afectados si no llueve en este y el próximo mes, porque no hay presupuesto para apoyarlos en caso de que se presente una emergencia y el presupuesto del 2020 vendrá más reducido", señaló.



De acuerdo a los pronósticos de la Comisión Nacional de Agua, indicó, este fin de semana caerán lluvias en Guaymas y Empalme, las cuales podrían beneficiar a los ganaderos, pero afectar a los agricultores que se encuentran en el proceso de cosecha y siembra.



Laurencio Silva apuntó que los pequeños productores de La Misa, Punta de Agua y Palo Verde, este ciclo sembrarán alrededor de 300 hectáreas de las mil 600 que disponen por la falta de agua en la presa Ignacio R. A la Torre.



"La presa tiene una capacidad de 16 millones de metros cúbicos y apenas ha captado 3.9 millones de metros cúbicos, lo que servirá apenas para regar a las siembras de temporal que tienen los productores en la zona alta del valle de Guaymas", finalizó.