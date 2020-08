'Le seguía dando las gracias y diciéndole lo mucho que lo amé': Dueño de 'Mace'

HERMOSILLO, Sonora.- Los tristes momentos del último adiós a su mejor amigo que va a morir, conmovió a los amantes de los animales, luego de las imágenes que compartió Jesús Villela con "Mace", su perro boxer.

El hombre se enteró de que a su mascota, quien lo había acompañado durante 6 años, ya no le quedaban esperanzas de vida por el cáncer, así que decidió llevarlo al veterinario para que le practicaran la eutanasia.

Las fotografías fueron publicadas el jueves pasado y tiene miles de compartidas, mientras otras personas se sumaron al dolor de Jesús y se inspiraron para transformar esas imágenes en pinturas.

LO RESCATA DE LA CALLE

La aventura de Jesús con "Mace" comenzó hace seis años cuando fue rescatado de la calle y fue él quien decidió adoptarlo, se lo llevó de Hermosillo a Guaymas e hicieron "click" desde la primera vez.

En ese viaje a borde del auto, ambos coincidieron en que les gustaba viajar y pasear.

Especial

“Como era muy buen copiloto me lo llevaba de aquí a Hermosillo o a (Ciudad) Obregón, ya nomás veía que se ponía inquieto, sabía que lo tenía que bajar, orillarme para que hiciera sus necesidades (biológicas), o me lo llevaba a la playa para que corriera en la arena”, recordó.

El primer día que llegó "Mace" a su nuevo hogar en Guaymas se ganó el cariño de la familia; en ese momento el canino tenía cerca de 11 meses y también tenía nombre.

Mi prima le puso 'Mace', yo pensaba ponerle otro nombre, pero cuando pregunté por qué se llamaba 'Mace' mi prima me dijo: ‘Es porque es el más hermoso’, y me gustó mucho el nombre, y pues se lo dejé”, expresó.

Hace unos días Jesús contrajo matrimonio y se cambió de casa, dejó al 'Mace' junto otras dos mascotas en la casa de sus padres. Entonces aquel cachorro que destacó por ser juguetón y cariñoso se le detectaron problemas para caminar y en ocasiones se arrastraba.

CON LLANTO SE DESPIDE

Fue sometido a varias cirugías y tratamientos, pero la enfermedad de cáncer terminó por hacerlo sufrir, entonces fue cuando decidieron que durmiera para siempre tranquilo y sin dolor.

“En mi mente estaba así, ya tratar de asimilar que si me decían que había que sacrificarlo tenía que ser, lo tomé en los brazos y como sabía qué iba a pasar, le dije a mis papás y a mis hermanas: 'Despídanse del 'Mace'', y todos en llantos empezaron a despedirse de él”, manifestó entre sollozos.

Como un último adiós a su amigo le dio la última caminata en el Malecón de Guaymas y lo paseo en carro como aquella primera vez que se conocieron.

No es que fuera el primer perro que haya tenido Jesús y su familia, sino que ninguno había sido tan especial como "Mace", por eso ese abrazo arriba del pick up, antes de partir, fue congelado y le dio la vuelta al mundo.

Él abrazó y lloró con "Mace", el perro lamió a su amo, y de ahí, salieron a la veterinaria para que durmiera por siempre.

“Siento que lo maté, que hice que lo mataran, pero la doctora me decía que estaba haciendo lo mejor porque estaba sufriendo mucho, no hubo momento en que no lo abrazara, lo besara y le seguía dando las gracias y diciéndole lo mucho que lo amé”, manifestó.

En los 6 años que estuvo "Mace" con Jesús fueron de los más felices para ambos y esto deja una enseñanza: El amor se presenta de distintas formas e idioma, que incluso no son humanos.