Las secuelas de Covid-19 no son cosa de juego: Enrique Clausen

HERMOSILLO, Sonora.- Todos los días se cuenta con nueva información científica en el mundo sobre el Covid-19, científicos e investigadores ya no solo se centran en las causas del contagio, sino, al ser cada vez más las personas contagiadas, se han encargado de estudiar las consecuencias, pues esto podría hacer la diferencia en una generación completa en los próximos años, resaltó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en Sonora explicó que los científicos cuentan día con día con más evidencias sobre las secuelas que deja el Covid-19, tales como fatiga, latidos cardiacos acelerados y falta de aliento.

“Por ejemplo, cada vez hay más evidencia en las secuelas reportadas en quienes hemos padecido la enfermedad, la fatiga, latidos cardiacos acelerados, falta de aliento, dolor en las articulaciones, pensamiento confuso, pérdida persistente del sentido del olfato y daños en el corazón, pulmones, riñones y cerebro”, indicó.

Clausen Iberri mencionó que hay otras secuelas más graves, ya que se han documentado casos donde pacientes han comenzado a tener dificultades para hablar y escribir, con episodios de temblor en la mano derecha, siendo estas manifestaciones de la enfermedad de Parkinson, que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente luego del mal de Alzheimer.

“Por el momento, con la pandemia aún en curso, nadie sabe qué tan lejos en el futuro perdurarán los síntomas y si el Covid-19 provocará la aparición de enfermedades crónicas, por eso no te arriesgues, no te lo tomes a juego, no es un resfriado común o una simple gripa, es una enfermedad que ha cobrado miles de vidas, se ha llevado a personas que tú yo conocemos”, señaló.

Hoy se confirmaron 13 decesos por Covid-19, en 8 hombres y 5 mujeres, residentes de: Hermosillo 6; Cajeme 3; Guaymas, Puerto Peñasco, Nogales y San Luis Río Colorado 1 cada uno; acumulándose 3 mil 273 defunciones en total.

Este día se sumaron 186 nuevos casos, en 106 mujeres y 80 hombres, con lo que se acumulan 40 mil 378 casos en total, residentes de: Cajeme 65; Hermosillo 43; Cananea 29; Agua Prieta 10; Navojoa 8; Nacozari de García 6; Guaymas y San Luis Río Colorado, 5 cada uno; Álamos 4; Huatabampo y Nogales 2 cada uno; Etchojoa, Santa Ana, Ímuris, Empalme, Ures, San Ignacio Río Muerto y Puerto Peñasco 1 cada uno.

Hoy se confirmaron 5 casos pediátricos; en 3 niños y 2 niñas; acumulándose 803 en total y se confirmó 1 caso en una mujer embarazada, con un conteo total de 288.

A la fecha, se han recuperado 35 mil 644 personas de Covid-19 en Sonora, mientras que la ocupación hospitalaria en instituciones públicas es de 38% y en instituciones privadas es del 87%.

Casos COVID-19 en Sonora 40,372 casos confirmados y 3,273 defunciones

Defunciones registradas el 19 de noviembre: 13

Hermosillo: 6

Cajeme: 3

Guaymas: 1

Puerto Peñasco: 1

Nogales: 1

San Luis Río Colorado: 1

Hombres: 8/ Mujeres 5

Institución Médica

IMSS: 12

Secretaría de Salud: 1

Casos confirmados el 19 de noviembre: 186

Cajeme: 65

Hermosillo: 43

Cananea: 29

Agua Prieta: 10

Navojoa: 8

Nacozari de García: 6

San Luis Río Colorado: 5

Guaymas: 5

Álamos: 4

Huatabampo: 2

Nogales: 2

Etchojoa: 1

Santa Ana: 1

Ímuris: 1

Empalme: 1

San Ignacio Río Muerto: 1

Ures: 1

Puerto Peñasco: 1

Mujeres: 106/ Hombres: 80

Institución Médica

Secretaría de Salud: 156

IMSS: 29

Issste: 1

Acumulados

Defunciones: 3,273

Hermosillo: 1,049

Cajeme: 650

San Luis Río Colorado: 288

Nogales: 275

Guaymas: 216

Navojoa: 156

Agua Prieta: 82

Caborca: 81

Huatabampo: 75

Empalme: 60

Etchojoa: 48

Puerto Peñasco: 44

Cananea: 30

Benito Juárez: 28

Magdalena: 27

Bácum: 25

Nacozari de García: 23

San Ignacio Río Muerto: 14

Santa Ana: 12

Gral. Plutarco Elías Calles: 11

Ímuris: 7

Fronteras: 7

Pitiquito: 6

Cumpas: 6

Ures: 5

Altar: 4

San Miguel de Horcasitas: 4

Moctezuma: 4

Villa Hidalgo: 4

Rosario: 3

Bacoachi: 3

Aconchi: 3

Naco: 3

Sahuaripa: 3

Sáric: 3

Rayón: 2

Carbó: 2

Benjamín Hill: 2

Opodepe: 1

Santa Cruz: 1

Baviácora: 1

Bavispe: 1

Álamos: 1

Arizpe: 1

Oquitoa: 1

Nácori Chico: 1

Mujeres: 1,386/Hombres: 1,887

Institución Médica

IMSS: 1,975

Secretaría de Salud: 990

Isssteson: 231

Issste: 70

Sedena: 4

Semar: 3

Total de casos confirmados: 40,192

Hermosillo: 18,516 municipio con mayor incidencia con un 46% del total.

Cajeme: 5,123 que representan el 13% del total.

Nogales: 2,896 que representan el 7% del total

San Luis Río Colorado: 2,122 que representan 5% del total

Guaymas: 1,933

Navojoa: 1,851

Caborca: 1,655

Cananea: 1,152

Agua Prieta: 864

Huatabampo: 786

Empalme: 627

Etchojoa: 507

Magdalena: 358

Puerto Peñasco: 280

Santa Ana: 173

Nacozari de García: 165

Bácum: 160

Pitiquito: 130

Benito Juárez: 116

Gral. Plutarco Elías Calles: 114

San Ignacio Río Muerto: 100

Álamos: 87

Ímuris: 70

Altar: 60

Ures: 52

Rosario: 43

Cumpas: 39

Baviácora: 36

Moctezuma: 36

Fronteras: 30

Naco: 27

Benjamín Hill: 26

Bacoachi: 25

Yécora: 22

Aconchi: 20

Sahuaripa: 17

San Miguel de Horcasitas: 16

Nácori Chico: 13

Trincheras: 12

Arizpe: 11

Villa Hidalgo: 11

Quiriego: 8

Cucurpe: 8

Sáric: 8

Granados: 7

Ónavas: 6

Carbó: 6

Divisaderos: 5

Tubutama: 5

Bavispe: 5

Rayón: 5

Villa Pesqueira: 4

San Felipe de Jesús: 4

Banámichi: 4

San Javier: 3

Santa Cruz: 3

Bacerac: 3

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Tepache: 2

Huásabas: 2

Suaqui Grande: 1

La Colorada: 1

Huachinera: 1

Huépac: 1

Soyopa: 1

Mujeres: 21,831/Hombres: 18,547

Institución Médica

Secretaría de Salud: 28,767

IMSS: 7,698

Isssteson: 2,944

Issste: 738

Sedena: 217

Semar: 14



Casos estudiados: 73,407

Confirmados: 40,378

Descartados: 33,029

Cuadro leve: 8,448

Pacientes activos: 1,148

Pacientes en seguimiento terminado: 7,300

Curados: 28,344

Hospitalizados: 313

Estables: 112

Graves: 156

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 45