"La falta de plazas para Médicos se ha reportado desde hace 30 años": Especialistas en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO GH.- El compromiso es “contratación inmediata a todos los médicos con los mejores sueldos”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien revelará cuántas plazas se ofrecerán.

El martes próximo vamos a dar a conocer todas las plazas que tenemos disponibles en todos los lugares donde hacen falta médicos y se abre la convocatoria”, dijo.

López Obrador afirmó que en las instituciones de salud pública las convocatorias “se repiten y se repiten” sin que las vacantes se ocupen.

El martes se dio a conocer que de 2 mil 678 plazas vacantes de médicos no familiares del IMSS, 510 están disponibles desde hace tres años y de ellas Sonora cuenta con 77, superado por Tamaulipas con 116 y por encima de Chihuahua con 43.

De las plazas disponibles desde hace tres años 41 son del IMSS-Bienestar y 469 del IMSS Ordinario; las de Sonora son todas del segundo rubro.

LA AGRESIÓN A MÉDICOS

“En México sí hay plazas, y sí hay muchos médicos que pueden cubrir, lo que pasa es que han pasado muchos casos de médicos agredidos en comunidades lejanas y que nadie hace algo por ellos y mejor le sacan la vuelta, falta seguridad, faltan mejores condiciones, tenemos vocación, pero no las condiciones”, resaltó Rafael Adir González Miranda, alumno del cuarto semestre en la unidad Cajeme de la Unison.

Señaló que su postura es neutra ante esta situación, ya que quizá con estos médicos se cubran las plazas que los doctores mexicanos han dejado de lado por las condiciones de los sitios donde están y si va a mejorar ese déficit, al final ganamos todos.

EXPONEN RAZONES MÉDICOS

La poca apertura de plazas y bases que se ofertan para especialistas en las instituciones públicas, la falta de prestaciones y los riesgos laborales que implican las residencias, son las razones por la que los médicos con especialidad o subespecialidad deciden dedicarse a la consulta privada, afirman médicos especialistas de Hermosillo.

"Si en un país no faltan los médicos es en México, es uno de los países que más médicos tiene por habitante, el problema es que las instituciones en general no contratan médicos especialistas por basificación”, explicó Alberto Monteverde Maldonado, médico internista con subespecialidad en alergias e inmunología clínica.

“Es decir, si ahorita algún colega mío va a que lo contraten en el Issste, por ejemplo, lo que le van a dar es un contrato por tiempo limitado de seis meses, pero ese médico no tiene prestaciones, no tiene base, y no va ha recibir nada hasta que un día yo renuncie o me jubile, porque no se crean bases nuevas”, añadió.

El médico, quien desde 1999 trabaja en el Issste y también tiene un consultorio privado, comentó que normalmente son más los especialistas que se gradúan, que las bases que tiene el Gobierno para emplearlos, y las que se abren son en lugares remotos, y normalmente en zonas de riesgo.

Creo que es muy injusto lo que la autoridad federal dice, porque no se dan cuenta del gran sacrificio que hace el médico al estudiar seis años de carreras, más cuatro años de especialidad y a veces dos o tres años más de subespecialidad, para salir y ser contratados por menos de 10 mil pesos al mes, que es lo que cubre un contrato de eventualidad”.

ES UN PROBLEMA AÑEJO

Esto no es algo nuevo, señaló Luis Ramón León Córdova, miembro de Médicos por Sonora, y médico jubilado del IMSS, pues la falta de plazas se ha reportado desde hace 30 años, y hasta ahora no ha habido una solución al problema.

En todo el País hay una escasez de médicos especialistas no de médicos generales, de esos hay muchos, y esto sucedió porque no aumentaron de forma gradual la cantidad de plazas para residencias médicas”, declaró.

“En el 2020 incrementaron el número de plazas para residencias médicas, no recuerdo el porcentaje, pero sí fue notorio, el problema fue que en 30 años no había habido una modificación”, expuso.

"La consecuencia principal de la falta de bases es para el paciente, porque si alguien necesita un neurólogo en Nogales, y no hay ninguno, ese paciente se tiene que venir a Hermosillo, y si en la capital solo hay dos, uno en la mañana y otro en la tarde, pues la cita se le puede ir hasta dentro de cuatro o cinco meses para que se la den”.

Saúl Madrigal Sánchez vicepresidente del Colegio de Médicos Ginecólogos y Obstetras de Hermosillo, comenta: "Entonces hay 9 mil médicos generales que no tienen oportunidad de hacer una especialidad, y si cada año sucede lo mismo, sólo tenemos que multiplicar los últimos cinco años para darnos cuenta que hay más de 40 mil médicos sin poder acceder a esta opción”