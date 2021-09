La “Cinco Patas” es una peculiar vaca de Navojoa

NAVOJOA.- La “Cinco Patas” o la “Pata de Chiva” es una vaca de 16 años de edad que nació con una malformación genética, pues además de sus cuatro extremidades inferiores tiene una más en el lomo.

Fue una admiración, fue una sorpresa ver que tenía una pata en medio de las dos paletas, en el lomo, nos asombramos mucho”, recordó Silvano Ibarra Morales, ganadero de Camoa que vio nacer y fue propietario del animal hasta que la vendió en junio pasado.

Aunque en Navojoa se han presentado otros casos de animales que nacen con malformaciones, murieron a los días de nacidos, pero la “Cinco Patas” sigue saludable e incluso ya tuvo crías, mencionó.

“Esa becerrita nació en tiempos de sequía, un mes de abril, era retozona como los demás becerros; al ver la malformación pensamos que iba a morir, pero creció como cualquier otra vaca, tuvo crías que nacieron normales”, añadió.

La peculiaridad del animal hizo que pronto se convirtiera en la consentida de todo su hato, reveló, pero por una operación que lo mantuvo incapacitado vendió parte de su ganado y entre los animales iba la “cinco patas”.

“Me tuvieron que operar y dejé a un hijo cuidándolo (el ganado), pero él no estaba capacitado para lidiar tanto animal, era muy pesado”, abundó.

Un pequeño productor ganadero compró al curioso animal por unos 5 mil pesos y lo cuida en la comunidad de Las Ánimas, de este municipio.

La peculiaridad del animal hizo que pronto se convirtiera en la consentida de todo su hato, reveló Silvano Ibarra su antiguo dueño y quien la vio nacer

FOTO: JESÚS PALOMARES

POCO COMÚN

Karla Martínez Díaz de León, médico veterinario y encargada del departamento de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria número 5, indicó que las malformaciones, si bien no son comunes, se han documentado de los últimos ocho años a la fecha, al menos tres casos en el Sur de Sonora.

“No es ninguna mutación, ya son un par de casos de los que he tenido conocimiento aquí en el Sur de Sonora”, mencionó.

Descartó que estos casos estén relacionados con la contaminación del agua, del aire o tierra de donde se alimenta el ganado.

No tiene que ver con nada extraño, ni con contaminación del ambiente; son casos raros pero suelen presentarse”, reiteró.

El que la “Cinco Patas” siga con vida pese a su deformación, explicó, se debe a que la pata excedente no obstruye ningún órgano vital ni impide el funcionamiento de los mismos.

“Es una pata que no tiene nada, en el sentido de que no hay irrigación de sangre, no tiene hueso”, apuntó, “eso no le impide caminar ni pone en riesgo sus órganos”.

Pese a eso, de la pata le crece la pezuña, mencionó su actual dueño.