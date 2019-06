Johán Vásquez está en su tierra

Navojoa.- El navojoense y defensa de los Rayados de Monterrey, Johan Vásquez, quien debutó en este equipo el torneo pasado, firmó ayer autógrafos en el Salón Presidentes de esta ciudad, donde además reveló que sueña con llegar a la Liga Española.

“Uno no decide su camino pero si pudiera me gustaría jugar en la Liga Española”, expresó.

Además de soñar con llegar a jugar al Viejo Continente dijo que también anhela debutar con la Selección Mexicana.

“Es un sueño que me lleguen a llamar, esperemos, yo seguiré trabajando para lograrlo”, añadió.

Respecto a los jugadores mexicanos que militan en el extranjero y que no quisieron participar con la selección en el próximo torneo de la Copa Oro prefirió no opinar.

“No puedo opinar, yo no sé lo que está pasando por su cabeza, sus problemas familiares, pero lo que todo niño sueña es portar la verde”, enfatizó.

Johan Vásquez, quien es el primer navojoense en llegar al máximo circuito futbol profesional del País, recordó cómo fue su primer gol en dicho escenario.

“Era cumple año de mi papá, fue muy emocionante, con un estadio lleno, la verdad que uno piensa en muchas cosas y gracias a Dios se me dio contra un buen rival y fue un empate”, narró.

El joven de 20 años de edad visitó Navojoa, su tierra natal, pero regresará a Monterrey para la pretemporada.