Insisten Yaquis se revise decreto del DR 018

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Miembros de la etnia yaqui que han interpuesto cinco amparos contra el decreto de construcción del Distrito de Riego 018, insisten en la revisión y evaluación de este por parte de las autoridades, pero con la participación de integrantes de la tribu.

Fernando Jiménez Gutiérrez, del pueblo de Vícam, comentó que el poder judicial no le ha dado el seguimiento oportuno a los amparos que han interpuesto para detener la obra, ya que la construcción del distrito continúa.

Quieren, mencionó, que se realice una revisión profunda de los lineamientos de esta obra, pues la etnia no participó en su creación y desconoce sus normativas y puntos hasta que fue expuesto por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

Desde hace 10 años que empezaron con la lucha por el agua del Río Yaqui, dijo, han ganado dos juicios que el nuevo Gobierno no ha respetado en el plan de justicia Yaqui.

Dijo que en sus visitas a territorio Yaqui, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido que se evaluaría el decreto para ya no poner en riesgo de más crisis por sequía en el sur de Sonora, pero que hasta el momento eso no ha pasado.

Juan Pedro Maldonado Martínez, del pueblo de Huiribis, detalló que aunque ha llovido, el agua no ha bajado al cauce del Río yaqui porque el gobierno no lo permite, y la tiene “secuestrada” en la cuenca media para dotar de más agua a Hermosillo.

Subrayó que su lucha no terminará hasta que el agua sea distribuida de manera correcta, y se les regrese la que les corresponde y para que los gobiernos dejen de prometer agua que no existe por la condición de sequía que golpea el estado.

Los gobiernos no han querido revisar el decreto porque saben que tienen las de perder, y para no exponer lo que realmente esconde que es un mayor despojo de agua para la tribu, esta obra no es viable, tiene muchas incongruencias, esconde muchas cosas, solicitamos que se revise a consciencia”, aseveró.