Ante altos precios, familias cambian su dieta

HERMOSILLO, Sonora.- Ante el incremento de precios en la carne de res y el pescado, ciudadanos de Hermosillo han optado por no consumir este tipo de productos en la misma cantidad que lo hacían antes, o incluso eliminarlos de su dieta diaria, debido a la dificultad para comprarlos.

Yo ya no compro la carne de res, hace semanas que no la consumo porque no se puede, pura de cerdo”, comentó Rosa Isela Cárdenas, de 65 años. “Como vivimos de la pensión de mi esposo, y el apoyo de los 65 y más, no se puede; apenas nos alcanza para el diario y para el agua, la luz gracias a Dios no las paga nuestro hijo, entonces la carne de res ya es un lujo, que nos damos cada caída de casa”, comentó.