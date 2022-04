Inician 15 mexicanos en temporada 2022 de Grandes Ligas

Al menos 15 jugadores mexicanos verán acción en la temporada 2022 de las Grandes Ligas, misma que se pondrá por fin en marcha este jueves con siete encuentros después del retraso causado por el paro patronal.

Con el sinaloense Óliver Pérez como el más longevo (20 campañas), la mayoría de la delegación azteca ya cuenta con bastante experiencia en la Gran Carpa, aunque algunos de ellos intentarán justificar su oportunidad en el mejor beisbol del mundo.

El que podría tener su debut es el sonorense Daniel Duarte, quien dio la sorpresa al ser incluido como lanzador de los Rojos de Cincinnati luego de su participación en los Entrenamientos Primaverales.

Los estados de Sonora y Sinaloa son quienes más aportan jugadores en esta ocasión, con cuatro cada uno; seguidos por entidades como Veracruz (2), Jalisco (1), Baja California (1), Nayarit (1), California (1) y Arizona (1).

Por Sonora, quienes fueron incluidos de arranque en el roster de sus respectivos equipos fueron Daniel Duarte (Cincinnati), Giovanny Gallegos (San Luis) y los hermanos Luis y Ramón Urías, con Milwaukee y Baltimore, respectivamente.

Cabe mencionar que el sonorense Luis Urías arrancará la temporada 2022 en la lista de lesionados de los Cerveceros, una vez que todavía no se recupera por completo de su lesión de cuádriceps.

La campaña arrancará con el duelo entre Cerveceros de Milwaukee y Cachorros de Chicago a las 11:20 horas (tiempo de Sonora), aunque el primer encuentro donde podrían aparecer mexicanos será el de Mets de Nueva York frente a Nacionales de Washington, a disputarse a las 13:05.

MEXICANOS EN ROSTER

Nombre - Equipo - Posición

Óliver Pérez - Arizona - PZ

Humberto Castellanos - Arizona - PD

Ramón Urías - Baltimore - IF

Alex Verdugo - Boston - OF

Daniel Duarte - Cincinnati - PD

Luis Cessa - Cincinnati - PD

José Urquidy - Houston - PD

Julio Urías - LA Dodgers - PZ

Víctor González - LA Dodgers - PZ

Luis Urías - Milwaukee - IF

Andrés Muñoz - Seattle - PD

Sergio Romo - Seattle - PD

Giovanny Gallegos - San Luis - PD

Alejandro Kirk - Toronto - C

Víctor Arano - Washington - PD