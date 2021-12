Inflación en Sonora: Prevén suba precio de tortilla de maíz a 30 pesos el kilo

Los expendedores de la tortilla de maíz prevén aumentar el precio del kilo de 27 a 29 ó hasta 30 pesos antes de la llegada de la Nochebuena para hacerle frente a los aumentos del maíz y otros insumos que requieren para su elaboración y distribución.

Raymundo Montoya Molina, empresario local que tiene décadas relacionado en este giro, apuntó que la situación económica y el bajo consumo de tortillas en la ciudad habían frenado el incremento de la tortilla, pero debido al bajo margen de rentabilidad que hoy día tienen, tendrán que aumentar su costo.

Queremos subir el precio de la tortilla antes del 24 de diciembre de 27 a 29 ó 30 pesos y si eso no funciona vamos a cerrar algunas de las ocho tortillerías que tiene la familia en la ciudad. Los precios de los insumos están muy altos”, externó.

La tonelada del maíz, informó, en fechas recientes aumentó 500 pesos y de acuerdo con el comportamiento que ha tenido desde el inicio de este año, prevén que en el primer trimestre de 2022 llegue a 8 ó 9 mil pesos y probablemente no haya suficiente producto para cubrir la demanda local y estatal.

“El precio de la tortilla no ha subido, está en 27 pesos y los precios de los insumos siguen subiendo, el maíz tuvo un aumento de 500 pesos por tonelada y se prevé que se escasee el próximo año.

“En las ocho tiendas de la familia tenemos producto para un mes, pero después de eso no sabemos”, comentó.

El consumo de tortillas, resaltó, bajó en un 30% en los últimos meses al aumentar los precios de algunos alimentos y energéticos, y eso aunado a los incrementos en insumos, no les ha generado ganancias como en años anteriores.

Este año con el alza en algunos insumos, reveló, lo llevó a contraer una deuda con una empresa distribuidora de Minsa por 400 mil pesos, mientras que en 2020 cuando la pandemia de Covid-19 estuvo más crítica no tuvo necesidad de hacerlo.

Los carros se están haciendo viejos porque no hemos podido darle mantenimiento y las máquinas están igual, para eso no hay dinero, la cosa está muy fea, la familia está valorando si cerramos algunas tiendas porque no es redituable”, aseguró.