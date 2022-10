Impulsa Estado recuperación de espacios públicos

BAVISPE, SONORA.- Con la entrega de la remodelación de la Plaza Cívica Hidalgo, ubicada en el Centro de Bavispe, el Gobierno de Sonora dio inicio al plan piloto del programa Espacios Públicos con Identidad Comunitaria, el cual busca el embellecimiento del entorno, enaltecer la cultura y el patrimonio local de aquellos lugares deteriorados por el tiempo, resaltó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal explicó que este tipo de obras buscan la recuperación de espacios públicos y, al igual que en Bavispe, se llevarán a cabo en otros municipios de la región.

El gobernador Durazo Montaño destacó que se trata de una obra de excepción para la comunidad de Bavispe, además de que atenderán otras necesidades como infraestructura escolar, acceso a Internet, abasto de agua para los hogares, y mejoramiento en las vialidades.

Yo me he definido como un Gobernador municipalista. ¿Qué significa? Que voy a gobernar desde los municipios, acompañando a las y los presidentes municipales en la atención de las demandas de sus comunidades. Hay muchas cosas que no le tocan al Gobernador, pero muchas de esas cosas trascienden la capacidad de respuesta de los presidentes municipales. “¿Yo que les pido para trabajar sin reservas? Honestidad, yo quiero honestidad, transparencia. La poquita lana que llegue a municipios que se gaste bien, y que se gaste en las necesidades prioritarias de la gente”, señaló.