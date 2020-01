Impiden pagos en Tesorería Municipal

GUAYMAS, Sonora.- Tras el atropellamiento que sufrió una de las manifestantes y ante los enfrentamientos constantes con automovilistas, los transportistas cetemistas ayer cerraron con una cadena el acceso a la Tesorería Municipal, impidiendo la realización de todo pago.

El líder de los quejosos, Octavio Fajardo Valenzuela, señaló que debido a que no han tenido respuesta de la autoridad municipal por el pago de 1 millón 258 mil pesos que le adeudan por la renta de maquinaria para la limpieza de panteones, arroyos y reparación de caminos, se determinó cerrar la dependencia municipal.

Destacó que mientras no les liquiden o abonen a la deuda que mantiene el Municipio desde mayo del 2018, no quitarán los dompes del exterior de Palacio Municipal, ni dejarán de manifestarse en las dependencias municipales.

"Este Ayuntamiento en vez de buscar una solución al problema, nomás nos está intimidando, nosotros no estamos cerrados a llegar a un acuerdo, con 5 ó 10 minutos que nos reciba la alcaldesa (Sara Valle Dessens o el secretario Arturo Lomelí Cervantes) ahí arreglamos", comentó.

El contralor municipal, Rodolfo Valenzuela Barraza, acudió acompañado de un notario a la tesorería municipal para levantar un acta del cierre de la oficina y pedirles a los cetemistas que desistieran del bloqueo.

Sin embargo no lo consiguió al poner en duda el cobro de 1 millón 258 mil pesos que le reclaman los cetemistas a la Comuna por un servicio que requirió el director de Infraestructura Urbana y Ecología el año pasado.

Antes de retirarse de la manifestación, les comunicó a los guaymenses que acudieron a realizar un trámite, "No habrá acceso es común que la gente recurra a manifestaciones afectando a terceros, si ellos tienen un reclamo legal que hacer, esta no es la manera, yo como contralor tengo que saber si esa factura es real o no es real", finalizó.