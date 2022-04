Hoy se cumplen 17 años de la desaparición de Alfredo: Aprueba familia Jiménez Mota se retome la investigación

HERMOSILLO, Sonora.- La familia Jiménez Mota ve como algo positivo que se retomara la investigación por la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, ocurrida el 2 de abril de 2005, pero no creen que se logre un avance para conocer su paradero.

José Alfredo Jiménez Hernández, padre del periodista de EL IMPARCIAL desaparecido hace 17 años en Hermosillo, señaló que cuando ocurrió este evento la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) atrajo las investigaciones y le dio seguimiento como un caso emblemático porque era el primero que ocurría contra periodistas.

Puede haber confianza de que sí se va a hacer la investigación, pero de que se logre un avance no creo. Han pasado muchos años y no ha habido nada bueno para la familia sobre el caso de mi hijo”, puntualizó.

Leticia Jiménez Mota, hermana del reportero especializado en la nota policiaca, consideró que es un aliciente que el Gobierno se comprometa con la familia; sin embargo, le gustaría ver resultados de las investigaciones.

Quiero que el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) nos apoye y siga investigando el caso de mi hermano, que no se olvide, que no le den carpetazo y que por lo menos encuentren a los culpables, que les caiga toda la justicia para ellos”, pidió.

José Alfredo Jiménez Hernández (JAJH): Ahorita está detenido todo, no sé la causa. Al parecer las autoridades encargadas que tenían el caso no le dieron continuidad, no siguieron investigando y buscando información sobre el caso de mi hijo, pero hace tres días hubo una reunión en la (conferencia) mañanera y preguntaron al Presidente (Andrés Manuel López Obrador) qué estaba pasando con mi hijo Alfredo, una reportera de EL IMPARCIAL, y él le informó que le iba a pasar a la secretaria de Seguridad Pública para que retomara el caso de mi hijo, pero hasta ahorita no se han comunicado conmigo… está pendiente de comunicarse.

¿Confían que le darán seguimiento a la investigación del caso de su hijo?

JAJH: Puede haber confianza de que sí se va a hacer la investigación, pero de que se logre un avance no creo. Han pasado muchos años y no ha habido nada bueno para la familia sobre el caso de mi hijo.

¿Qué representó para usted y su familia la disculpa pública que les otorgó el Gobierno mexicano por la desaparición de Alfredo?

JAJH: No le podría decir que nos pusimos contentos ni que estábamos felices por lo que significaba el evento, pero sí nos dio una esperanza de que el Gobierno está haciendo “medio, medio” un papel bueno en las familias que pasamos por este trance, que posiblemente hagan algo bueno por ellos. A nosotros nos llenó de orgullo porque hubo un reconocimiento a la labor que desempeñó mi hijo en su corta carrera dentro del periodismo.

¿Se han cumplido los acuerdos de la Solución Amistosa que firmaron con el Gobierno mexicano?

JAJH: Muy pocos. Están pendientes varios acuerdos, pero sobre la marcha están actuando y haciendo los acuerdos. Ahorita no he tenido comunicación con la encargada, con la coordinadora, pero posiblemente la semana que entra va a haber un avance de lo que se va a seguir haciendo en los puntos que tuvimos del acuerdo de la Solución Amistosa con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. El que más nos interesa es la calle que lleva el nombre de mi hijo, para que quede un legado del nombre de él en el pueblo donde nació, y reconozcan quién fue Alfredo dentro de la sociedad, a qué se dedicaba, qué fue lo que pasó por su desaparición y el motivo.

Con el Ayuntamiento no hemos tenido ningún acercamiento porque la Secretaría de Gobernación es la encargada de exigirle al Gobierno municipal que siga adelante con los acuerdos firmados ese día. No sé si están esperando que pavimenten la calle (Primera en la colonia Oriente) para que el evento tenga más realce, se vea más bonito dentro de la familia… no sé qué los está deteniendo.

Entre los acuerdos había uno sobre protección a periodistas, pero las agresiones han continuado en el País. ¿Qué opina sobre eso?

JAJH: Las agresiones no van a parar mientras no exista una ley y una protección a comunicadores en la labor que ellos desempeñan por parte del Gobierno, porque quedan impunes, porque están muy vulnerables a cualquier agresión. El camino más fácil es dejar de escribir sobre cosas que dañan a las personas que los agreden, pero es imposible detener la vocación y el amor al periodismo de muchos comunicadores que existen aquí en este País y les gusta informar a la sociedad de lo más relevante que existe en su medio, en la comunidad; sin embargo, a ellos les va mal. Lo único que pediría es que existan leyes más severas para que castiguen a los que los agreden, que se investigue y que no queden impunes las agresiones a periodistas.

¿Ha tenido alguna comunicación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)?

JAJH: No hemos tenido contacto desde el día 8 de diciembre, pero parece ser -me informaron de Gobernación- que ya les mandaron la información sobre los acuerdos que se tomaron para que les den un acuse de recibido y al parecer la semana que entra vamos a tener un enlace con ellos. No sé todavía, pero están abiertas las comunicaciones, no están detenidas, están en un estatus pendiente de lo que determine la comunicación entre nosotros cuando finalicen los acuerdos que tuvimos con la Secretaría de Gobernación, pero hasta ahí, no he tenido más comunicación con ellos.

¿Cuál ha sido la comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR)?

JAJH: No, con ellos no. Sé que están pendientes de investigar, seguir el caso de mi hijo, pero no se han acercado conmigo. Según me informaron iban a revisar los expedientes a ver si había falla en las investigaciones, pero no me han informado nada y tampoco hemos tenido información de parte de otras personas. Esperemos con esto que la reportera de EL IMPARCIAL le preguntó al señor Presidente de la República se renueve el caso, lo retomen otra vez, y esperemos a ver qué pasa. Al parecer la semana que entra ya voy a tener comunicación directa con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (Rosa Icela Rodríguez Velásquez) y con Gobernación, ahí estamos también con ellos.

¿Qué significa para su familia que se retome otra vez el caso por la desaparición de su hijo?

JAJH: Los gobiernos anteriores me decían que estaban en sus investigaciones, que no las habían dejado, que no estaban abandonadas, que seguían investigando; según para nosotros el caso nunca ha dejado de ser investigado. Al principio la Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) lo agarró y lo tomó como un caso emblemático para ellos, porque era el único que estaban investigando sobre agresiones a reporteros, pero no se supo más.

¿Cuál sería el mensaje para esas familias que perdieron a un ser querido a causa de su labor periodística?

JAJH: Nosotros estamos sufriendo lo mismo que ellos porque es muy difícil, es un camino que recorren, se exige el esclarecimiento con las autoridades. Les diría que siento mucho lo que les pasó y me uno a su dolor porque en su momento lo vivimos, fue palpable, lo vivimos en la familia la desaparición de Alfredito.

Nunca deja de doler la pérdida de un hijo porque ellos nacen y uno piensa que ellos nos van a enterrar, y cuando sale lo contrario es cuando duele más. Vivir con ellos y de repente ya no tenerlos es muy lamentable, muy dolorosa la ausencia que tiene uno de ellos. Siento lo que están pasando los padres de los reporteros que están siendo agredidos y han perdido la vida en su labor de proporcionarle información a la sociedad sobre los hechos relevantes que suceden en el entorno.

Leticia, ¿qué le pareció la disculpa pública que otorgó el Gobierno mexicano a su familia por la desaparición de su hermano?

Leticia Jiménez Mota (LJM): Algo muy bueno, porque necesitábamos ver el compromiso del Gobierno con nosotros. En este sexenio no le he enviado cartas al Presidente, siento confianza en el Gobierno, pero quisiera que caminaran más las investigaciones.

¿Tienes algún mensaje para las autoridades que investigan la desaparición de Alfredo?

LJM: Quiero que el Presidente nos apoye y siga investigando el caso de mi hermano, que no se olvide, que no le den carpetazo y que por lo menos encuentren a los culpables, que les caiga toda la justicia para ellos.

Hoy se cumplen 17 años de la desaparición de tu hermano, ¿cómo ha sido para ti este tiempo?

LJM: De mucha tristeza, de mucho dolor por la ausencia de mi hermano.

Recuerdo sus bromas, su inteligencia para realizar el trabajo… es lo que me gustaba mucho de él. No decía que no a un caso, él ponía todo de su parte para sacar la nota, ponía todo su esfuerzo, toda la dedicación.

Este año, el número 17 desde que Alfredo no está a su lado, la familia Jiménez Mota le recordará con una misa en la iglesia de Empalme. Amigos y colegas del periodista estarán presentes para honrar su legado.