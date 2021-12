Agradece familia de Alfredo Jiménez se continúe con la investigación

EMPALME, SONORA.- El Estado Mexicano ofreció ayer una disculpa en un acto público de reconocimiento de responsabilidad a la familia Jiménez Mota por la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, y ésta fue aceptada por el papá del periodista sonorense.

“La familia Jiménez Mota acepta la disculpa pública que hace el Estado mexicano por lo acontecido a nuestro hijo Alfredo Jiménez Mota, reportero de EL IMPARCIAL desaparecido el 2 de abril de 2005 en Hermosillo, en ejercicio de su trabajo”, externó José Alfredo Jiménez Hernández, acompañado de su esposa Esperanza Mota y su hija Leticia Jiménez Mota.

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, quien ofreció la disculpa, señaló que el reconocimiento de responsabilidad representa un punto de partida para la reparación integral del daño cometido en contra del reportero empalmense, a su familia y a la sociedad.

Vengo a reconocer la responsabilidad del estado mexicano en la desaparición de Alfredo Jiménez Mota y vengo a ofrecer una disculpa pública porque el Estado Mexicano no pudo garantizar y proteger la integridad de Alfredo”.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño subrayó que asume el compromiso y colaborará con el Gobierno federal en todo lo que esté a su alcance, sin regateos ni condiciones, en cada una de las cláusulas del acuerdo de solución amistosa que firmaron los padres y hermana de Alfredo Jiménez Mota y autoridades estatales y federales.

Estamos empeñados en generar condiciones para que su profesión se pueda llevar a cabo con plena libertad y seguridad, con pleno respeto a sus derechos humanos..” indicó.

Roberto Rock Lechón, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa, destacó que en 2009 solicitaron por primera vez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigir al Estado mexicano una aceptación de responsabilidad en este caso, y por segunda vez lo solicitó la organización Robert F. Kennedy en 2018, la cual fue validada.

Este precedente, que considero histórico en el campo del periodismo mexicano, debe rendir frutos ante los actuales desafíos que encara este oficio; los asesinatos y los agravios siguen creciendo”, comentó.

En el acto de ayer, realizado en Empalme, Luis Alberto Healy Loera (izq.), presidente del Consejo de Administración de Grupo Healy, acompañó a los padres de Alfredo Jimenez Mota, los señores Jose Alfredo Jimenez Hernández y Esperanza Mota Martínez.

Después del acto público, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Healy, Luis Alberto Healy Loera, expresó su solidaridad con la familia del compañero Alfredo Jiménez Mota y el agradecimiento a la Sociedad Interamericana de Prensa, el Robert F. Kennedy Human Rights y al Gobierno de México.

“Nosotros como compañeros y amigos de Alfredo, periodista de EL IMPARCIAL, seguiremos atentos a su caso y al de otros periodistas porque aún hay mucho por hacer para el ejercicio libre del periodismo, y porque en Grupo Healy estamos comprometidos con la libertad de expresión”, dijo.

• Alejandro Encinas, subsecretario de la Segob, acompañado por el gobernador Alfonso Durazo, saluda a familiares de Alfredo Jiménez: Leticia (izq.), Esperanza Mota (centro) y Alfredo Jiménez (der.).

SE CONTINUARÁ CON LA INVESTIGACIÓN

La continuidad que harán autoridades federales y estatales en la investigación por la desaparición de su hijo Alfredo Jiménez Mota, celebró José Alfredo Jiménez Hernández, al terminar el evento del reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano.

Aceptamos la disculpa del Estado Mexicano en este acto de reconocimiento de responsabilidad y agradecemos a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por este logro, pero falta que hagan leyes más estrictas para que los periodistas no sufran más agravios”, indicó.

El padre del periodista de EL IMPARCIAL desaparecido el 2 de abril de 2005, en Hermosillo, aseguró que no sabía que después de la firma del acuerdo de solución amistosa, Alejandro Encinas y Alfonso Durazo, subsecretario de Derechos Humanos y Gobernador, respectivamente, se comprometerían a continuar con las investigaciones del caso.

“Yo no sabía eso, ellos no me habían comentado de la investigación, que no se va a acabar y que llegarán hasta las últimas consecuencias, no va a quedar impune lo que le hicieron a mi hijo, va a haber justicia”, expresó.

El empalmense destacó que a casi 17 años de no saber qué pasó con su hijo, la Fiscalía General de la República (FGR) retomará el caso por exigencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Agregó que lo que le ocurrió a Alfredo Jiménez Mota es un caso muy triste que no debe quedar impune y no se debe repetir en otros periodistas, por lo que es necesario hacer leyes más estrictas para los agresores de quienes se dedican a informar a la sociedad.

En el evento estuvieron presentes José Alfredo Jiménez Hernández y Esperanza Mota, padres de Alfredo; Leticia Jiménez Mota, hermana de Alfredo; Roberto Rock, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa y del Centro Kennedy para los Derechos Humanos; Luis Alberto Healy Loera, presidente de Grupo Healy, y Lourdes Lugo Zazueta, directora editorial de periódico EL IMPARCIAL.

Familiares, amigos, periodistas y asistentes al evento en general brindan un minuto de aplausos al periodista desaparecido, Alfredo Jimenez Mota.

AGRADECE APOYO

Jiménez Hernández agradeció el apoyo que le brindaron sus familiares que lo han acompañado en estos casi 17 años de sufrir la ausencia de Alfredo y a los representantes de la SIP que lucharon por lograr este acto que los llena de orgullo porque pensaban que ya se habían olvidado del legado de su hijo.

“No tengo palabras, agradecemos y aceptamos la disculpa pública, estamos conformes con lo que hemos logrado”, externó.

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, expuso que Jiménez Mota destacó desde el ejercicio de su profesión y contribuyó al fortalecimiento del periodismo, de la libertad de expresión y de las libertades en Sonora y el País.

“Que sirva este acto de memoria, de reivindicación y disculpa pública para reforzar las acciones de búsqueda efectiva para dar con el paradero de su persona, pero también quienes cometieron este delito paguen con todo el peso de la ley y de la justicia.

Continuaremos y es parte del compromiso su búsqueda efectiva”, comentó.

Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, dijo que sumará la capacidad de investigación del Estado para dar con responsables de este crimen, que se cometió en 2005 y que cada día se vuelve más difícil, pero no bajarán la guardia.

“Vemos una responsabilidad de continuar haciendo esfuerzos sin regateos para avanzar en su investigación”, subrayó.

El vicepresidente de las Comisiones de Impunidad y Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Roberto Rock Lechón, consideró que el reconocimiento de responsabilidad es un acto que reitera el deber del Estado de proteger la actividad de los periodistas.

Familia de Alfredo Jimenez Mota, autoridades e invitados brindan un minuto de aplausos en honor al periodista sonorense.

PROFESIÓN EN RIESGO: ROCK

La desaparición del reportero especializado en temas de seguridad, dijo, desnudó que los poderes del Estado mexicano estaban rebasados por el crimen organizado y ejercer la profesión del periodismo ponía en riesgo la integridad en cualquier parte del País.

Además, indicó, hizo que se aplicaran mecanismos de protección a periodistas amenazados o agredidos en 2009.

A los padres Alfredo Jiménez y Esperanza Mota y a Leticia, hermana del periodista desaparecido, les externó:

“Espero que este acto les otorgue algo de paz y subraye su orgullo de un hijo y un hermano que escogió el periodismo como proyecto de vida y como forma de servir a su comunidad”.

“Me permito hacer votos para que este acto envíe la señal de que deben abrirse nuevas rutas de diálogo y tolerancia por parte de todos los actores en el País. Ojalá que en los próximos años cuando regresemos la mirada a este día, encontremos que hoy las cosas empezaron a mejorar”

En el evento estuvieron presentes medios nacionales, estatales y locales asentados en Sonora y también de Sinaloa, quienes les han dado seguimiento al caso de Alfredo Jiménez Mota, desaparecido hace más de 16 años en Hermosillo.