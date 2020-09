Honran la memoria del pequeño Jonathan, con un mural en Nogales.

Nogales.- Pintan un mural en una barda ubicada a unos metros de donde el pasado 13 de agosto murió ahogado en un “desarenador” el niño Jonathan y sus padres piden que se conserve como recordatorio a las autoridades.



En la obra que aún está en proceso entre la colonia Jardines del Bosque y Real del Arco, resalta la imagen del menor que tenía 10 años de edad, así como la de un socorrista de la Cruz Roja y un policía quienes el día de los hechos hicieron intentos por rescatarlo.



No conozco a los jóvenes que están pintando este mural, pero los apoyo y me da gusto que lo hagan justo en el lugar donde pasó la tragedia que nunca debió ocurrir si las autoridades no hubieran dejado esa trampa.