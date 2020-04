Héroe con bata se mantiene firme en época del Covid

Héroes sin capa, pero humanos al fin, médicos sonorenses temen por la pandemia de Covid-19, aunque no bajan la guardia en esta lucha para vencer al virus que ha cobrado más de 185 mil vidas alrededor del mundo.

Así lo hace el doctor Antonio Castro Cortez, especialista en Comunicación Humana, quien actualmente es médico en una farmacia y lleva 26 años en la profesión.

Para él sí es preocupante la pandemia y aunque su familia le ha pedido que deje de trabajar temporalmente, optó por continuar con la atención de pacientes, aunque con medidas de seguridad.

“Hay veces que como todo mundo pues no queremos trabajar, tenemos miedo, pero como le digo somos mexicanos, somos muy tercos, no hacemos caso y ahí estamos”, expresó.

Con cubrebocas, una mascarilla, guantes, solicitar que sólo ingrese el paciente al consultorio y lavarse frecuentemente las manos, el médico ha buscado evitar un contagio de Covid-19.

“Yo llegando a mi casa le pido a mi hijo que me saque unos zapatos, entonces me cambio afuera, dejo los zapatos afuera, me baño y la ropa que me quito la meto en una bolsa”, detalló.

Así ha cambiado la rutina para algunos médicos, pero también ha ocurrido con los pacientes, quienes al asistir evitan sentarse y si les pondrán una inyección solicitan que sea mientras están de pie, relató.

Hasta el momento no ha atendido algún paciente sospechoso de Covid-19, sin embargo aún sin datos, la atención de ciertos pacientes lo han dejado preocupado porque le comentan que estuvieron en Estados Unidos, donde hay muchos contagios.

Yo lo que hago, si se van a quedar aquí en Agua Prieta, tienen que reportarse al Hospital General, tienen que reportarse, hablar por teléfono y reportar que estuvieron en un lugar que hay muchos muertos o muchos enfermos, es lo que se debe hacer”, resaltó.

El doctor afirmó que la dinámica para él ha cambiado mucho desde la pandemia, sin embargo pese a los riesgos, Castro Cortez sigue trabajando en un horario normal en el consultorio.