Hepatitis infantil: ¿Qué se sabe de la enfermedad? Llama infectólogo hermosillense a no entrar en pánico

HERMOSILLO, Sonora.- Es importante que padres de familia o tutores no caigan en pánico ante la existencia de la hepatitis aguda infantil de origen desconocido, pues hasta ahora no se ha identificado su origen, ni tampoco se muestra como un padecimiento altamente contagioso, afirmó Alejandro González Mares, infectólogo pediatra de Hermosillo.

La hepatitis de origen desconocido es una condición de inflamación del hígado que, como su nombre lo expresa, no se le logra identificar ninguno de los agentes infecciosos que conocemos y tradicionalmente pueden infectar al hígado e inflamarlo", explicó.

"Entonces como aún no sabemos que la causa, no podemos decir si tenemos una vacuna para prevenirla o evitarla, lo que si podemos decir, es que felizmente no se le ha identificado un factor de infectocontagiosidad para decir que se esparce rápidamente, o que se van a infectar la mayoría de los niños", dijo.

Llaman a no entrar en pánico ante hepatitis infantil

El médico hizo un llamado a la sociedad a no aislar a los niños nuevamente, si las autoridades nacionales de salud no han hecho la recomendación para ello.

Mejor, solicitó estar atentos de cualquier sintomatología que pudiese estar relacionada con una inflamación de hígado en los menores, y acudir al médico de manera inmediata si presentan este tipo de síntomas.

Te puede interesar: Hepatitis infantil grave: ¿Cuáles son los síntomas?

"En este momento ni siquiera creo que estemos cerca de cerrar guarderías, escuelas, o impedir que los niños salgan nuevamente", subrayó, " debemos seguir adelante ahorita con las medidas de eliminación del cubrebocas en espacios públicos y estar atentos de lo que dicen las organizaciones nacionales e internacionales de salud".

"Si se identifica el agente de infectocontagiosidad y determinamos que es un nuevo virus y que se esparce de persona a persona por vía oral, cutánea, o de otra manera, ahí sí tendríamos que ver que medidas vamos a tomar para protegernos", agregó.

¿Qué sabemos de la hepatitis aguda infantil de origen desconocido?

Todos los casos se han presentado en menores de 1 mes de vida a 16 años de edad.

Aunque aún se desconoce su origen, alrededor de 70 casos de los más de 400 que se han presentado hasta ahora adenovirus tipo 41 y 25 con Sars Cov2.

No existe aún vacuna o tratamiento específico para este padecimiento.

La vacuna contra la hepatitis A y B, aunque es importante tenerla, no es eficaz contra esta nueva hepatitis de origen desconocido.

22 países han identificado casos de Hepatitis de Origen Desconocido en Niños, entre ellos Bélgica, Chipre, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Serbia,Eslovenia, España, Suecia, Reino Unido, Indonesia, Brasil, Estados Unidos y México.

¿Qué síntomas causa la hepatitis infantil?

Informó que algunos de los síntomas que puede producir esta enfermedad, en niños y adolescentes menores de 16 años son:

Dolor de estómago.

Nauseas.

Vómito.

Dolor de cabeza.

Ictericia, que es una coloración amarilla en piel y la zona blanca de los ojos.

Otros casos pueden presentar un color más amarillento de la orina, heces de color blanquecina y fiebre, aunque este último síntoma ha sido el menos frecuente de todos.