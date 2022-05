Hepatitis infantil grave: ¿Cuáles son los síntomas?

HERMOSILLO.-En el Estado de Sonora no se han presentado casos confirmados ni sospechosos de hepatitis infantil grave de causa desconocida, confirmó Héctor Manuel Esparza Ledezma, director del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES).

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el evento fue notificado por primera vez el 5 de abril pasado por Reino Unido, que informó sobre la ocurrencia de 10 casos de hepatitis aguda grave en niños pequeños previamente sanos entre los 11 meses y cinco años de edad en Escocia. Hasta la fecha, informa el organismo internacional, se han notificado 348 casos probables en 21 países, incluyendo 26 niños que requirieron trasplante hepático.

El director destacó que este tipo de hepatitis, sobre la cual se declaró una alerta epidemiológica en el mundo, aún es de origen desconocido, es decir, que no se sabe con exactitud qué lo causa, pero los Servicios de Salud de Sonora y su personal estarán atentos ante la posible llegada de pacientes con este padecimiento.

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis infantil grave?

Señaló que los síntomas asociados a la hepatitis de origen desconocido, y que se toman como caso sospechoso, son elevación de encimas hepáticas de más de 500 miligramos y descarte de otras causas de hepatitis, aunado a los síntomas de la enfermedad común, como:

Sensación de malestar general

Fiebre

Ictericia (ojos y piel de color amarillo)

Dolor abdominal

Diarrea

Vómito y, en algunas ocasiones, orina de color oscuro y evacuaciones de colores blancos y claros.

“La diferencia entre una hepatitis común a una hepatitis fulminante es la rapidez con la que el virus puede dañar el hígado y que no hay una recuperación rápida; actualmente no tenemos casos reportados, tampoco se han reportado muertes, entonces no es la mortalidad de la enfermedad, sino la rapidez con la que el hígado se daña, el problema”, aclaró.

El doctor Esparza Ledezma recomendó que, para prevenir la hepatitis de origen desconocido, así como las de otros tipos, es importante la limpieza e higiene como, por ejemplo, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, que la persona que prepare los alimentos lo haga con todas las medidas de higiene, lavado de manos constante y verificar las fuentes de los alimentos que vayan a consumir.

El director del HIES destacó que la Secretaría de Salud en Sonora ha emitido una alerta a todas las unidades de salud para que tengan el conocimiento del plan de acción y llevar a cabo la definición de casos sospechosos, medidas a adoptar y completar correctamente las plataformas correspondientes a esta alerta epidemiológica para su notificación.