Hay que mantener medidas preventivas previo a llegada de vacuna anti Covid: Clausen

HERMOSILLO, Sonora.- En tanto no se cuente con vacunación contra el Covid-19 en Sonora, la mejor protección ante este virus es seguir con los cuidados sanitarios para evitar más contagios y defunciones, resaltó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en Sonora informó que el gobierno federal anunció el Plan de Vacunación Anticovid que planea iniciar la tercera semana de este mes de diciembre, en la ciudad de México y el Estado de Coahuila, donde sólo se aplicará a personal de salud.

“Para Sonora, aún no tenemos una fecha establecida para iniciar con la aplicación, con esto te quiero decir que ya falta menos tiempo para que todos podamos vacunarnos, pero, por lo pronto, la indicación sigue siendo la misma. No es posible que asistas a posadas, no sería bueno para ti y tu familia que acudas a cualquier tipo de festejo”, indicó.

Clausen Iberri añadió que si una persona tiene este día el primer síntoma, tendrá que pasar Navidad aislado, por lo que apeló a la responsabilidad de las y los ciudadanos para evitar contagiarse.

“En lo que respecta a la Secretaría de Salud te informaremos cuándo la vacuna llegará a Sonora, por cierto, esta iniciará primeramente a aplicarse en el personal de salud y en una segunda etapa a adultos mayores, el tema de la logística y mecanismos de distribución y congelación ya los tenemos totalmente previstos, te lo digo para que esto no te preocupe”, señaló.