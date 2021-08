Habrá planeación hacendaria para garantizar recursos este año: Durazo

HERMOSILLO, Sonora.- Para evitar que la nueva administración estatal se quede sin recursos en lo que resta del año, Alfonso Durazo Montaño informó que se iniciará con una planeación hacendaria rumbo a fin de año.

El Gobernador electo comentó que la mayoría de los estados que tendrán cambio de gobierno presentan una alarmante situación presupuestal; por ello el objetivo de la planeación:

Es garantizar que no nos quedemos sin recursos de aquí a fin de año; cuando menos para la nómina y no andemos como están otros estados protestando porque no hay recursos ni para pagar lo que corresponde al personal del Gobierno del Estado”.