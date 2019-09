Guerra comercial EU-China, beneficia a México: Index

NOGALES, Sonora.- La guerra comercial con China que mantiene Estados Unidos ha abierto nuevas oportunidades para México, no sólo en traer esos procesos de manufactura, sino en desarrollo de proveeduría.



Wendee Molina Arballo, presidenta de Index Nogales y vicepresidenta nacional, destacó que la política "antidumping" con China ha beneficiado a varios estados en México.



"Estamos muy al pendiente de que se sigan realizando de una manera ordenada esos cambios, no puedo mencionar nombres de esos procesos que se están devolviendo o las empresas están pensando desarrollar su proveeduría en México", opinó.



Por eso es importante que eventos (como expo-proveedurías) que hay en Sonora se desarrollen, anunció, hay proveedores de productos o servicios que no sabíamos que existían y se pueden utilizar en la industria.



La ejecutiva industrial añadió que empresas están regresando sus procesos porque el costo que están cobrando en impuestos para traer productos de China hacia los Estados Unidos es muy alto.



"No aplica para todos los productos, las nuevas reglas como todo hay una lista de partes que se pueden aplicar en ese tipo de impuestos, pero si la industria se dedica a productos en esa lista les conviene empezar a pensar que México no está tan atrasado en proveeduría y hay muchas opciones", reiteró.