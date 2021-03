“Gracias a Dios aquí estoy todavía”: Audomaro Pérez

HERMOSILLO.- Audomaro Pérez y sus hermanas acudieron a la plaza Zubeldía a cenar unos hot dogs, pues luego de estar semanas en gira por Estados Unidos, el músico quería disfrutar de un platillo local.

Él mismo, por ser caballeroso, les preparó los hot dogs a sus hermanas sin saber que era portador del virus del Covid-19, una enfermedad que aún no se registraba en Sonora.

El 10 de marzo del 2020 el bajista integrante del grupo musical Yndio había llegado a Hermosillo a visitar a sus familiares después de haber dado una gira por distintas ciudades de EU y aprovechando que iban a tener una pausa en sus conciertos programados.

“Allá en Chicago se oía, pero muy tranquilo, como que empezaba apenas la cosa, tal vez allá me contagie, la verdad para saber, ha deber sido ahí”, comentó Audomaro de 73 años.

Sus hermanas al tenerlo en la capital sonorense lo invitaron a realizar un cobro de una renta de casa, abordaron un vehículo con ventanas cerradas porque hacía frío.

Ya de regreso llegaron a la plaza Zubeldía para cenar los tradicionales hot dog, y de ahí se fueron a descansar a su hogar.

“Después le dije a un sobrino que me llevara a la central camionera porque en la semana siguiente íbamos a trabajar en San Diego, me llevó, pero como que empezaba el virus, y después de ahí fui a un supermercado, fui a comer a un restaurantito”, recordó.

Sin embargo, lo que pensó era un ligero resfriado empezó a descontrolar, la tos seca se volvió más severa, la temperatura corporal aumentó junto con el dolor de cuerpo y la falta de aire empezó a sentirla por lo que sus familiares decidieron llevarlo con el médico.

Audomaro Pérez (centro al fondo) estuvo de gira el año pasado en Estados Unidos y considera que en ese país se contagió del Covid-19.

ACUDE AL MÉDICO

Primero acudió con un doctor de una farmacia genérica, el galeno le advirtió que podía ser coronavirus, le aconsejó que fuera a revisarse a la institución médica a la que pertenecía, en este caso el Issste.

En ese hospital, el 16 de marzo del 2020, le informaron que era el primer caso de Covid-19 en el Estado y después fue internado en el Hospital General.

Me quedé sorprendido porque nunca pensé de que fuera el primero, ahora sí que estoy para la historia, nunca me esperaba a que fuera el primero”, abundó, “me espanté, a la vez dije no me tengo que rendir, tengo que echarle todas las ganas, le eché las ganas para salir de esto porque era nuevo y fue lo que hice”.

MUY BIEN ATENDIDO

El ser el primer caso de infección SARS-CoV-2 en la entidad, dijo, tuvo sus ventajas porque los especialistas se mostraron muy pendientes de su evolución, aún recuerda que en la primera noche estuvieron con él los doctores para ver como reaccionaba y en la siguientes siempre estuvieron con él enfermeras.

Sus amigos del grupo Yndio se comunicaron para pedirle que no se rindiera, que se alimentara y esas palabras le ayudaron para motivarse y no decaer.

“Duré internado 10 días, y realmente no fue mucho porque he sabido de personas que duran meses, semanas, no sé y muchas veces no salen, gracias a Dios aquí estoy todavía”, manifestó.

Al recibir el alta se regresó a la vivienda de su hermana en la colonia Modelo, donde estuvo aislado en un cuarto por cerca de 10 días. Ahí también llegó su esposa quien lo atendió, hasta que le hicieron la segunda prueba y el resultado fue negativo.

“No sé si sea por mi edad, pero bajé un poco de peso, pero ahorita estoy comiendo bien, hago mis ejercicios todos los días me voy a caminar, pero cuidándome porque todavía hay ahí contagios, es lo que he notado”, comentó.

Audomaro Pérez (AL CENTRO) es bajista del grupo musical Yndio.

AHORA APRECIA MÁS LA SALUD

La vida no es será lo mismo después de esta enfermedad que ha matado a miles, explicó, que ahora aprecia mucha más su salud y busca cuidarse hasta que Dios le permita estar.

Aún no sale a lugares con aglomeraciones de personas y guarda la distancia para evitar de nuevo ser contagiado.

Desde el pasado 15 de mayo Audomaro Pérez está en la Ciudad de México donde radica y se encuentra en la lista de espera para que le apliquen alguna vacuna, ya sea rusa, estadounidense o china.

Como músico del grupo Yndio, dijo, que está desesperado por trabajar porque es una industria que ha sido golpeada en la economía debido a que los eventos se han paralizado y nunca se imaginó que el virus fuera tan grave.

Por fortuna sus hermanas en Hermosillo no resultaron contagiadas y Audomaro está en la capital mexicana en espera de que vuelva todo a la normalidad para regresar a los escenarios que dejó pendiente visitar en los Estados Unidos.

Así que pide a los seguidores del grupo que se cuiden, tomen las medidas sanitarias para que se puedan disfrutar de nuevas veladas musicales.