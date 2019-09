Gobernadora buscará solicitar declaratoria de emergencia por lluvias

HERMOSILLO, Sonora.-Con la instrucción de atender rápidamente a los ciudadanos afectados por las lluvias, continuar alerta ante las precipitaciones que se registren y un llamado a la ciudadanía a atender las recomendaciones de las autoridades, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano encabezó la Sesión Permanente del Comité de Operación de Emergencias (COE).

Acompañada por Miguel Pompa, David Anaya Cooley y Enrique Clausen, secretarios de Gobierno, Seguridad Pública y de Salud, respectivamente; Isaac Muñoz Navarro, comandante de la Cuarta Zona Militar y funcionarios de los tres niveles de gobierno, la mandataria estatal analizó la situación que prevalece en algunos municipios ante las lluvias que provoca el Frente Frío Número 1 en confluencia con un sistema de baja presión que impacta al estado.

Durante la reunión del COE, celebrada en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), la gobernadora Pavlovich se enlazó por videollamada con los alcaldes Jesús Montaño Durazo, de Agua Prieta; Eduardo Quiroga Jiménez, de Cananea; Francisco Javier Zepeda Munro, de Magdalena de Kino; Javier Francisco Moreno Dávila, de Santa Ana, Jesús Rentería Vásquez, de Ímuris; Jesús Pujol Irastroza, de Nogales y Gumercindo Ruiz Lizárraga, de Pitiquito, a quienes les manifestó su respaldo para atender cualquier situación o emergencia que se presente en sus localidades.

Les solicitó, además, un informe detallado de las afectaciones en sus municipios para realizar la petición de Declaratoria de Emergencia ante la Coordinación Nacional de Protección Civil, de ser necesario.

La mandataria se comunicó también con Óscar Zepeda Ramos, director general de Protección Civil Nacional, a fin de detallar las afectaciones que se tienen registradas hasta el momento en los distintos municipios y solicitar el apoyo federal para las regiones que presentan más daños en el estado.

En la sesión permanentemente del CEO se calculó una estimación preliminar de afectaciones por inundaciones, carreteras dañadas, derrumbes, casas dañadas e interrupción de tráfico en carreteras por crecidas de arroyos, principalmente en los municipios de Hermosillo (Bahía de Kino y Suaqui de la Candelaria), Rayón, Carbó, Tubutama y Nogales.

Los municipios de Caborca e Ímuris registraron mayores acumulaciones de agua, con 63 y 54.4 milímetros, respectivamente, seguidos de la localidad de Bahía de Kino, con 42, El Molinito, con 39.7; además de Magdalena de Kino, con 39.6 y Nogales con 33.4.

La titular del Ejecutivo Estatal llamó a la ciudadanía en general a no confiarse una vez que las lluvias cesen, ya que es cuando ocurren los accidentes, por lo que le solicitó estar al pendiente de las distintas aplicaciones móviles del Gobierno del Estado, como “Sonora Protege”, y de las distintas vías de comunicación del Gobierno estatal para seguir las recomendaciones oficiales.

“A través de Sonora Protege y de todos los instrumentos que tenemos, hacerle llegar a la ciudadanía que no se confíe, ha sido mucha lluvia, no en poco tiempo, pero sí mucha lluvia, e insisto, las paredes de las casas, las paredes de alguna construcción no se derrumban en el momento, se derrumban después”, resaltó.

Isaac Muñoz Navarro, comandante de la Cuarta Zona Militar, informó a la gobernadora Pavlovich que por parte del Ejército Mexicano se mantiene activo el plan DN-III-E, en los municipios mayormente afectados, donde en coordinación con Protección Civil hace reconocimiento de albergues y asistencia para evacuación de personas que habiten en zonas de riesgo.

A través de las cámaras instaladas en diversas regiones de la entidad, también se monitorearon los distintos municipios como Hermosillo y sus localidades de Bahía de Kino y comisaría Miguel Alemán; Magdalena de Kino, Ímuris, Santa Ana y Nogales, al ser las zonas donde se registran más lluvias y podrían presentarse más daños.

Presentes: Sergio Ávila Ceceña, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua; Alberto Flores Chong, coordinador Estatal de Protección Civil; Carlos Arias, director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil; y representantes de dependencias estatales y federales.