Gobernador electo no vivirá en Casa de Gobierno; analiza su uso

HERMOSILLO, Sonora.- El Gobernador electo de Sonora anunció que no vivirá en la Casa de Gobierno y se analizan diversas posibilidades para convertirla en un centro de visitas o centro de eventos protocolarios.

Alfonso Durazo Montaño manifestó que es una decisión tomada el no mudarse a la que fue residencia de otros mandatarios estatales, y que una vez que rinda protesta como Gobernador buscarán una modalidad que optimice los esfuerzos de este lugar.

No me gusta que tengamos un bien del Estado que tiene un costo sin optimizar su utilidad. Es un hecho que yo no me voy a ir a vivir a la Casa de Gobierno, es una decisión tomada.