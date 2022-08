Genera espárrago 20 mil empleos en región de Caborca

CABORCA.- Alrededor de 5 millones de cajas de espárrago, de 30 libras (13.6 kilos) cada una, se produjeron en una superficie de 13 mil hectáreas, en el municipio de Caborca durante el presente año, generando alrededor de 20 mil empleos.

Carlos Alberto Nicols Santos, gerente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas (Apfyh) de Caborca, indicó que el precio de cada caja, oscila entre los 25 y 28 dólares, dependiendo de la oferta y la demanda.

Expuso que toda la producción, cuyo proceso de cosecha inicia en enero y culmina a mediados de abril, está focalizada para el mercado de exportación, mayormente a Estados Unidos y después Japón.

Además, añadió Nicols Santos, durante la cosecha se generan alrededor de 20 mil empleos tanto directos como indirectos, para jornaleros que provienen de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Puebla, principalmente, y en menor escala de este municipio.

Aquí no trabaja el que no quiere. Para nosotros, como productores es altamente satisfactorio ser generadores de mano de obra especializada e incentivar la economía no sólo de Caborca, sino de la región y hasta del País”, resaltó.