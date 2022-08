Lluvias encarecerán kilo de chiltepín

SONORA.- El kilo del chiltepín podría alcanzar los mil 600 pesos debido a los fenómenos meteorológicos que han afectado al picante sonorense, aseguran productores.

Manuel Eligio López Córdova, agricultor de chiltepín en San José de Baviácora, recordó que en el inicio del año no se presentaron lluvias en la sierra, lo que provocó una siembra tardía y ahora en el mes de julio han sido abundantes y han afectado al producto picoso.

Al pobre que no le afectó el arroyo le afectó el río y al que no le afectó ni el río ni el arroyo de tanta lluvia no se ha podido trabajar, las hierbas, muchas cosas que nos han fallado, no porque el hombre no quiera trabajar”, expresó.