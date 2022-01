Frena Covid tráfico aéreo en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Más de 3 mil pasajeros en Sonora han resultado afectados por los retrasos y cancelaciones de al menos 18 vuelos programados para los días jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de enero, tras resultar positivos a Covid parte de las tripulaciones de diferentes aerolíneas.

A través de boletines de prensa, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) informó que se contagiaron 87 pilotos de avión y 140 sobrecargos, lo que originó la cancelación de más de 50 vuelos a diferentes destinos del País.

En Hermosillo empezaron a registrarse retrasos y cancelaciones el jueves 6 de enero la ruta CDMX-Hermosillo, lo que aumentó el viernes 7 al registrarse problemas en once vuelos -ocho de ellos con destino a Tijuana- por cuestiones climáticas; y el resto de la CDMX -Hermosillo.

Ayer, de las 6:11 a las 12:45 horas, Aeroméxico canceló cuatro vuelos de Hermosillo a la CDMX porque parte de la tripulación se contagió del virus, lo que ocasionó que sus pasajeros esperaran por más de ocho horas por un espacio en otro avión.

Las hermanas Johana y Gladys Acosta Rodríguez, originarias de Santa Ana, llegaron al Estado con sus hijos procedentes de la CDMX a finales de diciembre para disfrutar las fiestas de Navidad y Año Nuevo con sus padres.

Las sonorenses tenían su regreso a la CDMX el sábado 8 de enero a las 12:45 en el vuelo 715, por lo que decidieron viajar a Hermosillo un día antes para mostrarles a sus hijos parte de la ciudad, sus edificios y su cultura.

Les ofrecieron esperar un día para regresarles a la CDMX, lo cual rechazaron por los gastos que les ocasionaría permanecer un día más lejos de su hogar y de su familia y tras una hora y media, finalmente les dieron boletos para salir ayer a las 14:00 horas en el vuelo 731.

Un año le llevó a la familia Duque, residente de Chiapas, planear el viaje a Sonora para disfrutar las fiestas decembrinas al lado de sus familiares que viven en Puerto Peñasco y ayer se quedaron varados por seis horas por la cancelación de su vuelo de regreso.

Moisés Duque, su esposa y su hijo llegaron en la madrugada al Aeropuerto de Hermosillo procedentes de “Rocky Point” para abordar el vuelo 701 a la CDMX, programado a las 6:11 horas, que los conectaría con Tapachula, Chiapas; sin embargo, al llegar les avisaron que se había cancelado.

Los sonorenses, al no tener una persona conocida en la capital del Estado, optaron por quedarse en la terminal aérea mientras les conseguían boletos de avión para regresar a su hogar, y tras varias horas de espera, les avisaron que saldrían a las 12:30 horas, por lo que se tranquilizaron y avisaron a su familia que serían unas ocho horas “extra” las que tardarían.

La aerolínea le pidió a la familia esperar un día para regresar y a cambio les ofrecían hospedaje y alimentación para los tres, pero debido a que el lunes el niño regresará a clases y Moisés, no quiso arriesgarse a nuevas cancelaciones.

Ahorita (ayer) nos dieron un váucher para almorzar y comer aquí, hasta ahí vamos bien; el problema será cuando lleguemos a Tapachula, porque a fuerzas vamos a tener que hospedarnos en un hotel porque es peligroso manejar en carretera en la noche, es un gasto que nosotros no teníamos programado”, lamentó.

Moisés Duque y su familia durante las poco más de ocho horas se mantuvieron en la sala de espera sentados en las escaleras que conducen a las oficinas administrativas del aeropuerto, a un costado de un restaurante donde comieron y en las sillas de la parte baja.

Son muchas horas y ya andamos cansados no sabemos qué hacer porque no tenemos a nadie en Hermosillo para salir y hacer tiempo en otra parte y no somos los únicos: Andan muchas personas igual que nosotros”, expresó.