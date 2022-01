Suman 83 vuelos suspendidos por Aeroméxico este domingo

CIUDAD DE MÉXICO.- El aumento de casos de Covid-19 ha causado la cancelación y modificación de miles de vuelos alrededor del mundo y México no ha sido la excepción, pues este domingo 9 de enero, Aeroméxico informó la modificación de 83 vuelos.

Por contagios en pilotos y tripulantes, la aerolínea detalló que han aplicado protocolos, realizando ajustes en las operaciones planeadas, resultando con modificaciones en los vuelos en cuestión.

Asegurando que la cancelación de vuelos es el último recurso, solicitaron a los afectados a comunicarse con su a través de asistencia telefónica para informarse a detalle sobre sus vuelos cancelados.

Debido a los efectos del COVID-19, 83 vuelos de los 515 programados para el 09 de enero de 2022, tuvieron modificaciones", informaron.

Los vuelos de Aeroméxico que sufrieron modificaciones este 9 de enero: AM 837 MID- MEX; AM 147 CUU- MEX; AM 841 MID- MEX; AM 387 SJD- MEX; AM 1177 TIJ- MEX; AM 559 CUN-MEX; AM 118 CJS-MEX; AM 561 CUN-MEX; AM 341 PVR-MEX; AM 563 CUN- MEX; AM 190 MEX-MXL; AM 1118 CJS-MEX; AM 110 GDL –TIJ; AM 191 MXL- MEX; AM 500 MEX- CUN; AM 519 CUN- MEX; AM 820 MEX- MID; AM 825 MID- MEX; AM 138 MEX- CUU; AM 141 CUU- MEX; AM 908 MEX- MTY; AM 919 MTY- MEX; AM 370 MEX- TAP; AM 373 TAP- MEX; AM 102 MEX- TRC; AM 105 TRC –MEX; AM 761 MEX- BOG; AM 762 BOG- MEX; AM 686 MEX- ORD; AM 687 ORD- MEX; AM 782 GDL-LAX; AM 783 LAX-GDL; AM 198 MEX- MXL; AM 199 MXL-MEX; AM 614 MEX-DEN; AM 615 DEN-MEX; AM 117 MEX-CJS; AM 354 MEX-MZT; AM 111 TIJ-GDL; AM 250 MEX- GDL; AM 261 GDL-MEX; AM 540 MEX- CUN; AM 559 CUN- MEX; AM 1702 MEX- HMO; AM 1703 HMO- MEX; AM 826 MEX-MID; AM 831 MID-MEX; AM 924 MEX-MTY; AM 933 MTY-MEX; AM 113 MEX-CJS; AM 114 CJS-MEX; AM 832 MEX-MID; AM 837 MID-MEX; AM 384 MEX-SJD; AM 387 SJD- MEX; AM 119 MEX-CJS; AM 112/10 CJS-MEX; AM 174 MEX-TIJ; AM 175 TIJ- MEX; AM 1173 TIJ-MEX; AM 205 GDL-MEX; AM 412 MEX-MIA; AM 423 MIA-MEX; AM 208 MEX-GDL; AM 219 GDL-MEX; AM 211 GDL-MEX; AM 712 MEX-HMO; AM 715 HMO-MEX; AM 668 MEX-SFO; AM 669 SFO-MEX; AM 913 MTY-MEX; AM 484 MEX-LAS; AM 481 LAS-MEX; AM 516 MEX-CUN; AM 535 CUN-MEX; AM 220 MEX-GDL; AM 229 GDL-MEX; AM 828 MEX-MID; AM 833 MID-MEX; AM 338 MEX-PVR; AM 341 PVR-MEX; AM 710 MEX-HMO; AM 701/10 HMO-MEX

Profeco pide a aerolíneas informar cancelación de vuelos al menos 24 horas antes

La Profeco pidió a las aerolíneas informar con al menos 24 horas de anticipación la modificación de horarios o cancelación de vuelos.

En la Ley de Aviación Civil se establece que las líneas aéreas están obligadas a informar de manera expedita y rápida al pasajero de cualquier cambio en el itinerario de vuelo.

Por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pidió a las aerolíneas notificar con al menos 24 horas de anticipación de modificarse el horario o cancelarse los vuelos.

