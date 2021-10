Fiscal de Justicia llama a sonorenses a atender la violencia que hay en las casas

A las autoridades, organizaciones civiles, la sociedad y todos los sectores en general, llamó la fiscal general de Justicia en el Estado (FGJE), Claudia Indira Contreras Córdova, a atender la violencia que hay en casa y que está trascendiendo fuera de ella, y de esta forma evitar que se consumen hechos como el ocurrido en el juzgado familiar de Ciudad Obregón.

“Estamos advirtiendo en Sonora y otras entidades del País el tema de violencia familiar que está trascendiendo fuera de casa y está impactando a todos los sectores porque impacta al sector educativo, impacta al sector económico, impacta al sector seguridad, entonces por supuesto que tenemos que atender y de manera conjunta y coordinada y no nomás autoridades, también por supuesto las organizaciones civiles y la misma sociedad”, comentó.

La Fiscalía, aseguró, trabaja en la construcción de la sociedad que todos desean y merecen, pero se requiere el apoyo de los ciudadanos y de los diferentes sectores para abonar al tema de seguridad.

Las Madres Buscadoras, dijo, probablemente también tendrán un mensaje a otras mujeres en el sentido de que busquen a sus hijos con vida, antes de que desaparezcan y no los encuentren.

Todos tenemos familia y todos somos parte de la sociedad, entonces en nosotros está también el poder mejorar está situación, estoy segura que muchos de los jóvenes, de las personas que han fallecido víctima de homicidio esas madres están sufriendo, estoy segura de eso y quizás se estén cuestionando ¿Por qué no hice esto?, ¿Por qué no acudí?, ¿Por qué no solicité?, ¿Por qué no dije?”, puntualizó.